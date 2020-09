Klaani anasti järjestysvallan Göteborgissa

Göteborgissa Angeredin klaanin edustaja sanoo rikollisjärjestön omavaltaisten tiesulkujen tarkoituksena olleen sikäläisen väestön suojeleminen. Poliisiviranomainen huomauttaa, ettei järjestyksenpito kuulu muille kuin virassa oleville. Toisaalta viranomaiset eivät turvallisuutensa vuoksi ole ”kentälle” lähteneet.

Ruotsissa suurta huomiota herättäneet tapaukset uutisoitiin 25. elokuuta. Tuolloin koillisen Göteborgin Angeredin suunnassa oli sikäläinen Ali Khan -klaani järjestänyt omavaltaisia tiesulkuja. Naamioituneita, turvaliivein varustautuneita, osa aseistautuneita nuoria miehiä oli pysäyttänyt kaupunginosaan suuntautuvaa autoliikennettä.

Pysäytettyjen autojen matkustajien henkilöpapereita oli vaadittu näytettäväksi. Öiseen aikaan järjestetyissä ”ratsioissa” oli tarkastettu muutenkin, keitä ajoneuvoissa on. Uutisoinnin yhteydessä poliisi oli kertonut tapauksia olleen muuallakin. Suur-Göteborgin poliisipäällikkö Erik Nord lausui tuolloin, että poliisin paikallaoloa on aiemmin kytätty ja tiedotettu, mutta järjestysvallan anastaminen on uusi ilmiö.

Julkitulleet tapaukset liittyvät keskikaupungin Backa-jengin ja Ali Khanin klaanin välienselvittelyihin. SVT:n haastattelema ”Samir” sanoo tiesulkujen tarkoituksena olleen Angeredin väestön suojeleminen, ettei tapahtuisi kuten hiljattain Tukholman eteläkulmalla Botkyrkassa, jossa 12-vuotias tyttö ohikulkijana sai surmansa sikäläisessä välienselvittelyssä.

Angeredissa haastateltu klaanin jäsen sanoo, ettei poliisi koskaan kykene huolehtimaan järjestyksenpidosta alueella. Koillisen Göteborgin poliisipäällikkö Fredrik Terjen mukaan eri puolilla Angeredia toimivat klaanilaiset pitävät aluetta omanaan. Ei ole rikollisten asia hoitaa järjestystä. Se on poliisille kuuluva tehtävä.

Kuitenkin tapahtumien aikana kaupungin ja poliisin organisoiman turvapartioinnin kenttätyöntekijät pysyttelivät yöaikaan poissa asuinalueilta, kertoo kymmenen vuotta Angeredissa kenttätyötä tehnyt Anisa Sameer. Koskaan näiden vuosien aikana ei vastaavaa ole tapahtunut, sanoo Sameer. Ilmeisesti rikollisklaani oli myös kehottanut paikallista väestöä pysymään sisätiloissa.

Uutisten mukaan Backa-jengi ja Ali Khanin klaani olisivat muutamaa päivää myöhemmin tavanneet hotellissa keskikaupungilla ja sopineet keskinäisestä rauhantilasta. Göteborgin poliisi oli noteerannut kokouksen, jonka osanottajat olivat kieltäytyneet ilmaantumasta hotellista ulkosalle.

Tapaamisessa oli päästy sopuun ”korvauskiistasta”, joka oli aiheuttanut jengisodan kärjistymisen. Alunperin kyse oli miljoonien kruunujen vaatimuksesta. Lopulta päädyttiin muutamaan sataan tuhanteen kruunuun. Kumpi jengi maksoi ammuskelun seurauksista, ei uutisoinnista käy ilmi.

Poliisin edustaja Ann-Christin Löfstrand iloitsi uutisessa 1. syyskuuta, että jengien välinen harmonia on saavutettu. Tilanne on sittemmin ollut ”valtavan rauhallinen”.

Lähteet SVT (1, 2, 3), Aftonbladet (1, 2).