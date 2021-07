Klaanilähde Ruotsin poliisimurhasta: ”Jos tapat poliisin, et toimi yksin”

Poliisilähteet kuvailevat Biskopsgårdenissa tapahtunutta poliisin murhaa teloitukseksi. Rikolliset ovat olleet raivoissaan poliisin lisääntyneestä läsnäolosta alueella. Klaanilähteen mukaan poliisin tulee olemaan vaikeaa löytää tekijä.

– Viime aikoina poliisi on lisännyt läsnäoloaan alueella. Heti kun he näkevät enemmän kuin kaksi jengiin tai klaaniin kuuluvaa henkilöä yhdessä paikassa, poliisi tulee esiin ja seisoo lähellä näkyvästi, klaanilähde kertoo.

35-vuotias poliisi ammuttiin Biskopsgårdenin kadulla. Laukaukset osuivat suoraan häneen.

– Voin sanoa, että he kohdistivat [laukaukset] suoraan tähän poliisiin. Se oli kuin teloitus. Näyttää siltä, ​​ettei siinä ollut vahingonlaukausta tai vastaavaa, kertoo poliisilähde.

– Merkille pantavaa on, että kollega ammuttiin tarkoituksella, kun hän partioi moottoripyörällä. Hän oli myös univormussa, joten ei ole voinut olla epäselvyyttä siitä, että hän oli poliisi, sanoo lähde.

Poliisipäällikkö Erik Nord kuitenkin toteaa, että poliisin ampuminen ei välttämättä ollut tarkoituksellinen.

– Todennäköisin vaihtoehto on, että laukauksia ei ollut tähdätty poliisiin, sanoo Nord ja jatkaa, että asiasta ei voida kuitenkaan olla varmoja.

Motiivi on edelleen epäselvä, mutta klaanilähde sanoo, että rikollisia on ärsyttänyt poliisin lisääntynyt läsnäolo.

– Eräänä päivänä kaksi miestä tunnetusta klaanista oli paikalla – he seisoivat kadulla lähellä aukiota ja olivat aseistettuja. Poliisi seisoi lähellä. Heti kun he näkivät poliisin, he lähtivät. Se on poliisin uusi tapa näyttää jengien ja klaanien jäsenille läsnäolonsa. Se on häirinnyt heitä paljon.

Klaanilähteen mukaan poliisilla on edessään vaikea työ.

– Poliisin on vaikea löytää tekijä. Jos tapat poliisin, et toimi yksin, klaanilähde sanoo.

Myös poliisi on joutunut havaitsemaan kasvavan vihan ja sen myötä vaikeutuneet työolosuhteet.

– Näin on ollut jo vuosien ajan, mutta mielestäni tilanne on pahentunut. Joka kerta, kun menemme ulos, sanomme toisillemme: otetaan nyt rauhallisesti. Tästä on tullut kovempaa. Varsinkin Biskopsgårdenissa, sanoo poliisilähde.

Poliisi pitää Biskopsgårdenia ”erityisen herkkänä alueena”. Alueelle on pitkään ollut ominaista väkivalta ja jengirikokset.

Jo vuosina 2011 – 2013 noin 55 prosenttia Biskopsgårdenin väestöstä oli kotoisin EU:n ja Pohjoismaiden ulkopuolelta.



