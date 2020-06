Klaanitodellisuutta Saksassa: ”Kaikki poliisit, journalistit ja muut vääräuskoiset ammutaan, alueella vallitsee nyt radikaali sharia”

Saksassa on kymmenittäin ongelmalähiöitä ja alueita, joita maahanmuuttotaustaiset klaanit pyrkivät pitämään omanaan. Erityisesti ilmiö on keskittynyt Ruhrin seudulle ja Reinin varrelle. Eräs näistä ”polttopisteistä” on Marxloh Duisburgissa. Rheinische Post kertoo mitä voi tapahtua, kun virkavalta joutuu puuttumaan tilanteeseen.

Marxloh on asumalähiönä perustettu 70-luvun puolivälissä. Kaupunginosa on asukasluvultaan pysynyt noin 20 000 ihmisen alueena. Kaupunginosan muutos kertoo pienoiskoossa, mitä Saksassa on tapahtunut. Ulkomaalaisia asukkaista vuonna 1975 oli 19 prosenttia, v. 1987 jo 28 prosenttia, v. 2002 melkein 35 sadasosaa ja vuoden 2018 lopulla jo 56 prosenttia. Mutta kuvan täydennyksenä jo 2015 todettiin ulkomaalaistaustaisia olevan 64 prosenttia väestöstä.

Poliisi on 2015 alkaen pitänyt lähiötä ”no go” -alueena. Useamman vuoden ajan on pyritty vähentämään julkisia väkivaltaisuuksia. Kun niitä 2017 kirjattiin 24 kappaletta, oli seuraavana 11 mellakkaa ja viime vuonna ainoastaan 4. Kuluvan vuoden toukokuussa pelkästään mellakoitiin 3 kertaa.

Duisburgissa on tiettävästi 2700 arabiklaanien jäsentä. Heistä 600 on poliisin kirjoissa rikoksista, joista monella on tilillään useampia. Klaanit keskittyvät muutamiin kaupunginosiin ja eritoten Marxloh´in alueelle.

Tuoreet tapahtumat alkoivat 17. toukokuuta, kun poliisin mustamaija oli normaaliin tapaan liikkeellä. Partio havaitsi haussa olevan 18-vuotiaan, jota oli odottamassa tutkintavankeus. Hänestä on vuodesta 2014 alkaen tehty 75 poliisitutkintaa omaisuus- ja väkivaltarikoksista.

Libanonilaisen perheen, klaanin jäsen S. pakeni tilanteesta kerrostaloon. Poliisillekin sellainen on vaarallista seutua. Taloihin on vapaa sisäänkulku kellarien ja takapihojen kautta. Partio pyysi lisää virkapukuisia paikalle. Kuitenkaan S. ei ehtinyt hakeutumaansa asuntoon, vaan hänet tavoitettiin ja pidätettiin lievää väkivaltaa sekä pippurisumutetta käyttäen.

Samaan aikaan kerrostalon edustalle oli kertynyt 25 hengen joukko protestoimaan tapahtunutta. Saapuneita poliisin lisävoimia vastaan hyökättiin. Pidätetty S. uhosi tappavansa kaikki poliisit ja viittasi libanonilaiseen klaaniinsa. Marxloh´in alueella oli levotonta myös 19. ja 28. toukokuuta.

Viisi päivää S:n pidätyksestä poliisille lähetettiin sähköposti, jossa esitettiin uhkavaatimus: poliisin on poistuttava Marxloh´in alueelta. ”Tämä on meidän kaupunginosamme ja kiellämme vääräuskoisia astumasta alueelle”. Viesti jatkui: ”Kaikki poliisit, journalistit ja muut vääräuskoiset ammutaan. Alueella vallitsee nyt radikaali sharia.” Viestin mukaan käytössä on 2000 Kalashnikovia sekä tarpeeksi ammuksia. Ne olisi hankittu Turkista ja Venäjältä.

Toisesta tuoreesta tapauksesta 19. toukokuuta kertoo Rheinische Post. Tapauksessa poliisi otti kiinni niinikään 18-vuotiaan, marokkolaistaustaisen miehen. Häntä odottaa 220 päivän rikostuomio väkivaltaisista uhkauksista. Pidätetyllä on vuodesta 2015 alkaen 42 rikostutkintaa. Kolmen vuoden ajan hän otti osaa rikosvieroituksen ohjelmaan. Äskettäin hän osallistui laittomaan vapaudenriistoon, jossa neljän päivän ajan pidettiin henkilöä vankina. Tätä muun muassa kyyditettiin katsomaan hautausmaata toisessa kaupungissa.

Poliisin kiinnisaama marokkolaistaustainen Saksan kansalainen pakeni pidätystilanteessa asuintaloon, pari sataa metriä em. tapauksesta. Kerrostalon pihalle kertyi 50 hengen joukko, joka väitti, ettei henkilö ole paikalla. Tämän löydyttyä pyrki joukko vapauttamaan pidätetyn. Poliisi kohdisti joukkoon pippurisumutetta. Yhtäkkiä paikalla oli 200 hengen joukko vaatimassa pidätetyn vapauttamista. Kuitenkin viranomaiset saivat pidätetyn kuljetettua poliisiautoon.

Jo aiemmin, mutta erityisesti nyt on poliisi alkanut korostetusti olla läsnä Marxloh´in kaduilla. Viranomaiset tahtovat tehdä selväksi, että kaupunginosa ei ole vallitsevalle oikeusjärjestykselle ulkopuolinen alue. Jokaiseen tilanteeseen puututaan välittömästi. Tarkastuksia tehdään aktiivisesti ja pidätyksiä tarvittaessa heti.

Marxloh tuli muutama viikko sitten tunnetuksi myös eri maahanmuuttajatahoja edustavien nuorisojoukkojen tappeluista. Tilanne ei siten ole myöskään viranomaisille yksinkertainen.

Lähde RP Online.