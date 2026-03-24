Klovnit iskivät korukauppiaan kotiin

Kuusi arabialaista miestä terrorisoi korukauppiaan perhettä klovnimaskeissa ja vei heiltä kaiken.

Saksan Kasselissa käynnissä oleva oikeudenkäynti paljastaa kylmäävän rikosvyyhdin, jossa kuusi Lähi-idästä tullutta miestä – kolme irakilaista ja kolme syyrialaista, iältään 24–30 – syytetään poikkeuksellisen raa’asta ryöstöstä. Uhriksi joutui turkkilaistaustainen korukauppias perheineen.

Ryhmä tunkeutui perheen kotiin klovnimaskeihin pukeutuneina, sitoi ja pahoinpiteli perheenjäseniä sekä ryösti kultaa, koruja ja noin 135 000 euroa käteistä. Viidelle syytetyistä vaaditaan tuomiota törkeästä ryöstöstä, kiristyksestä ja murtoon liittyvästä salaliitosta. Yhtä heistä syytetään lisäksi lapsipornografian hallussapidosta.

Hyvin suunniteltu isku – perhe sidottiin, hakattiin ja uhattiin aseilla

Syyttäjän mukaan kyseessä oli tarkkaan valmisteltu operaatio. Osa miehistä murtautui 58-vuotiaan korukauppiaan kotiin, jossa he sitoivat ja tukkivat suun tämän vaimolta ja muilta sukulaisilta. Kun perheenisä palasi kotiin, hänet otettiin kiinni aseella uhaten ja vaadittiin luovuttamaan liikkeensä avaimet.

Osa rikollisista jäi vartioimaan sidottuja uhreja, kun taas toiset ajoivat Kasselin keskustaan ja tyhjensivät koruliikkeen kassakaapit. Saaliiksi saatiin kultaa, koruja ja huomattava summa käteistä.

Syyttäjä Andreas Thönen mukaan tekijät olivat varustautuneet maskeilla, nippusiteillä ja kahdella “erehdyttävästi aitoa muistuttavalla” Airsoft-aseella. Uhrien pahoinpitely oli järjestelmällistä: kasvoihin kohdistuneita iskuja, kallon ruhjeita ja haavoja.

Uhrien elämä romahti – yritys konkurssiin, koti myyty, perhe pakeni paikkakunnalta

Uhrien asianajaja kuvasi oikeudessa, kuinka perhe oli vuosia säästänyt ja tehnyt töitä oman liikkeen eteen. Perheen äiti huolehti lisäksi kehitysvammaisista sukulaisista.

Ryöstön seuraukset olivat tuhoisat: korukauppias menetti liikkeensä, koska hänellä ei ollut vakuutusta. 90 000 euron laina jäi silti maksettavaksi. Perhe kärsii yhä vakavista psyykkisistä oireista, ja he ovat joutuneet myymään kotinsa ja muuttamaan pois kaupungista kokemansa kauhun vuoksi.

Oikeuspsykiatri: vain yksi tekijöistä “alentuneesti syyntakeinen”

Saksalaisen HNA-lehden mukaan neljä syytetyistä kertoi käyttäneensä säännöllisesti alkoholia ja huumeita. Oikeuspsykiatri Peter Reinhold-Hildenhagen arvioi heidät kaikki, mutta katsoi vain yhden – 30-vuotiaan irakilaisen – olevan alentuneesti syyntakeinen.

Lääkärin mukaan miehellä oli päihdeongelman lisäksi diagnosoitu PTSD ja niin sanottu “katkeruus-häiriö”, jota hän väitti esiintyvän usein “pakolaistaustaisilla, jotka ovat kokeneet epäoikeudenmukaisuutta”.

Mies kertoi kokeneensa väkivaltaa lapsuudessaan ja lähteneensä kotoaan 16-vuotiaana. Hän matkusti Eurooppaan väärennetyillä papereilla Kreikan hylättyjen turvapaikkahakemusten jälkeen ja päätyi lopulta Saksaan. Hänenkin turvapaikkahakemuksensa hylättiin, mutta vanhustyön koulutus keskeytti karkotuksen.

Joulukuussa 2024 hän kuitenkin retkahti uudelleen huumeisiin – vain kuukautta ennen ryöstöä.

“Olisi voinut olla malliesimerkki kotoutumisesta”

Irakilaisen puolustusasianajaja Falk Werhahn väitti oikeudessa, että hänen asiakkaansa “olisi voinut olla esimerkillinen kotoutuja”. Mies oli oppinut saksan kielen hyvin ja oli pidetty hoitotyön harjoittelija.

