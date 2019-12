Koirapoliisi joutui jengin piirittämäksi Ruotsissa – pelkäsi menettävänsä henkensä yhteenotossa

Koirapoliisi joutui noin 30 miehen piirittämäksi ja hyökkäyksen kohteeksi Hässleholmenissa.

Seitsemän parikymppistä nuorta miestä on Expressenin mukaan tunnistettu ja asetettu syytteeseen asian johdosta.

Tilanne Boråsin Hässleholmenissa sai alkunsa kun poliisi halusi tarkastaa auton, jossa oli kolme jengirikollista. Lähistöllä ollut koirapoliisi hälytettiin paikalle suojaamaan poliiseja operaation aikana, mutta yhtäkkiä paikalle ilmestyi kymmeniä naamioituja miehiä, jotka lähestyivät poliisia.

– Tajusin, että tämä saattaa päättyä tosi ikävästi enkä välttämättä pääsisi pois hengissä, poliisi kertoi tutkinnan aikana.

Uhattu poliisi veti esiin aseensa, jolloin ryhmä hajaantui ja piiritti hänet. Koira auttoi pitämään jengin kauempana, mutta seuraavaksi jengi alkoi heittelemään poliisia kohti erilaisia esineitä.

Paikalle apuun saapuneet poliisivahvistukset auttoivat saamaan tilanteen hallintaan, ja jengi hajaantui.

Poliisin joutuminen piiritetyksi ei ole uusi asia Ruotsissa. Joulukuun alussa poliisivoimat joutuivat piiritetyksi Trollhättanissa Kronogårdenin maahanmuuttajalähiössä. Jengin toimintatapa muistutti asevoimissa käytettyjä ”isku ja irti” -sissitaktiikoita.

– Kun poliisi saapuu paikalle, mellakoijat katoavat vain ilmestyäkseen kohta uudelleen, Johan Josarp poliisista kertoi.

Boråsin Hässleholmen on yksi Ruotsin ”herkistä alueista”, joita kutsutaan myös no go -alueiksi.

