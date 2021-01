Kokoomuksen Keto-Huovinen: Yli 100 kansanedustajaa vaatii tiukempaa otetta luvattomiin ampuma-aseisiin yleisillä paikoilla

Järjestäytynyt rikollisuus on kasvanut koko vuosituhannen alun, ja poliisipartiot törmäävät luvattomiin ampuma-aseisiin kentällä jopa päivittäin.

Yli 100 kansanedustajaa yli puoluerajojen on allekirjoittanut kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen jättämän lakialoitteen, jossa esitetään luvattoman ampuma-aseen hallussapidon yleisellä paikalla tai yleisellä paikalla olevassa autossa luokittelemista törkeäksi ampuma-aserikokseksi.

– Enemmistö kansanedustajista on sitä mieltä, että riskit yleiselle turvallisuudelle ja viranomaisten työturvallisuudelle ovat niin korkeita, ettei yleisillä paikoilla luvattomien ampuma-aseiden hallussapidosta tule koskaan selvitä pelkällä sakkorangaistuksella, Keto-Huovinen toteaa.

– Koko vuosituhannen alun jatkunut järjestäytyneen rikollisuuden kasvu on johtanut vakaviin jengien välisiin välienselvittelyihin ja reviirikiistoihin ja lainsäätäjinä meillä on mielestäni vastuu taata, että viranomaisilla on käytettävissä parhaat mahdolliset työkalut vastata erilaisiin turvallisuusuhkiin. Tämä on yksi pieni, mutta konkreettinen ja merkittävä askel oikeaan suuntaan, kansanedustaja jatkaa.

Rangaistusasteikko perusmuotoisesta ampuma-aserikoksesta on sakkorangaistuksesta kahteen vuoteen vankeutta, kun taas törkeässä ampuma-aserikoksessa rangaistusasteikko alkaa neljästä kuukaudesta vankeutta ja jatkuu aina neljään vuoteen asti.

– Partiot kohtaavat kentällä luvattomia ampuma-aseita lähes päivittäin ja tämä lakimuutos helpottaisi heidän työtään. Samalla myös rangaistusten pelotevaikutus vahvistuisi, kun rikoksesta ei voisi selvitä enää pelkällä sakkorangaistuksella, Keto-Huovinen huomauttaa.

Kansanedustaja on tyytyväinen, että lakialoite keräsi runsaasti kannatusta yli puoluerajojen.

– Toivonkin, että tämän vahvan viestin myötä hallituksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamiin ongelmiin, sillä tämä lakialoite on vain yksi askel ja tarvitsemme paljon muutakin. Tähän työhön tarvitsemme kaikki puolueet yhdessä mukaan, Keto-Huovinen päättää.