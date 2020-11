Kokoomuksen Kilpi huumekeskustelusta: ”Huolestuneena on laitettava merkille hallituksen riveistä löytyvän laajemminkin huumemyönteisyyttä”

Eduskunnan täysistuntoon tuli tänään käsittelyyn kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta. Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi esitti asian laittamista pöydälle tulevaan istuntoon, koska istunnossa ei ollut paikalla sisäministeri Ohisaloa eikä oikeusministeri Henrikssonia.

– Pidän hyvin erikoisena sitä, että kun käsitellään aloitetta kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi, niin sisäministeri ja oikeusministeri eivät ole paikalla. Pidän asiaa sen verran tärkeänä, että vaadin käsittelyn siirtämistä siten, että ministeritkin voivat siihen osallistua, Kilpi linjaa.

Tämän maan sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Ohisalo, jonka alaisuudessa poliisikin toimii, on sitä mieltä, että rangaistavuuden poistaminen kannabiksesta ei riitä, vaan se on poistettava kaikista huumeista. Näinkö Suomen asioita hoidetaan, Kilpi sanoo.

Kokoomuksen Kilpi ihmettelee myös keskustan rajavartijataustaisen kansanedustajan Mikko Kärnän puheita siitä, että Suomen valtion pitäisi alkaa huumekauppiaaksi.

– Entinen rajaupseeri Kärnä ei näe moraalista ongelmaa siinä, että veisimme Suomessa viljeltyä kannabista niihin maihin, joissa se on sallittua. Eli poissa silmistä, niin on poissa mielestä, Kilpi sanoo.

Huumeiden vapauttamisessa suurin käytännön ongelma liittyy lapsiin. Huumeiden saanti on anonyymiverkkojen ansiosta historiallisen helppoa. Kokeilu- ja käyttökynnys on ennätyksellisen matala. Jos rangaistavuus poistetaan, kynnys katoaa lopullisesti. Tällaisissa asioissa on aina ensimmäisenä tutkittava lapsivaikutuksia.

– Kuka täällä haluaa, että lapset pääsevät mahdollisimman helposti käsiksi huumeisiin? Ja jos joku on sitä mieltä, että tämäkin on ok, niin muistakaa se, että meillä ei ole minkäänlaista päihdehoitoa lapsille ja nuorille. Sekin kertoo jo aika paljon meidän järjestelmistä ja käytännöistä, Kilpi toteaa.

Kokoomuskansanedustaja uskoo, että ”yhteiskuntana meidän pitää säilyttää” huumeita koskevissa asioissa ”edes jonkinlainen tasapaino, jotta voimme ylipäätään kutsua tätä uskottavasti ja perustellusti yhteiskunnaksi, jossa on turvallista elää”.

– Rangaistavuuden poistaminen kannabikselta olisi merkittävä askel suuntaan, joka kaataisi tuon tasapainon. Huolestuneena on laitettava merkille, että hallituksen riveistä näyttää löytyvän laajemminkin huumemyönteisyyttä, Kilpi päättää.