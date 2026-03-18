Kokoomuksen selvityspyyntö ei etene esitutkintaan – jäsenmaksutietojen eteenpäin luovuttaminen ei ole rikos

18.3.2026 17:07
Terhi Kiemunki
Kuvituskuva: Kuvakaappaus Youtube

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esiselvityksen, jossa tarkasteltiin, onko joku luovuttanut yksityishenkilölle kokoomuksen henkilötietoja luvattomasti.

Kokoomus pyysi poliisia selvittämään viime vuoden lokakuun ja joulukuun välisenä aikana jäsenmaksuihin liittyviä tapahtumia.

Esiselvityksen perusteella on katsottu, että luovutetut tiedot ovat olleet maksuihin liittyviä viitetietoja. Näiden eteenpäin luovuttaminen ei ole rikos, eikä asiassa toimiteta esitutkintaa. Selvityksessä ei paljastunut, että rekisteröityjen yksityisyyden suojaa olisi loukattu tai että tapauksessa olisi aiheutunut muuta vahinkoa.

Helsingin poliisilaitos korostaa, että poliisi arvioi asiaa vain rikosoikeudellisesta näkökulmasta, eikä siten ota kantaa menettelyn hyväksyttävyyteen muutoin.

