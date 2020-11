Kokoomuksen Vestman haluaa estää sähköverkkoyhtiöiden verovälttelyn leikkaamalla monopolituoton

Finnwatch kertoi eilen laskelmista, joiden mukaan Suomen valtio olisi menettänyt viimeisen viiden vuoden aikana noin 90 miljoonaa euroa verotuloja Carunan ja Elenian verosuunnittelun takia.

Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman nostaa esille sen, että verosuunnittelun mahdollistaa ja muhkeat voitot verkkoyhtiöille takaa valuvikainen monopolituottojen valvontamalli.

– Ongelman ydin ei ole verosuunnittelu, vaan se vuosittainen 500 miljoonaa euroa, jonka verkkoyhtiöt joka vuosi saavat tuottoa tyhjästä siirtohintojen valvontamallin valuvikojen vuoksi, sanoo Vestman.

Finnwatchin mukaan Carunan ja Elenian verojärjestelyt ovat perustuneet erityisesti osakaslainoihin ja yhtiöt ovat hyvin velkaisia. Energiavirasto määrittää näille yhtiöille sallitun tuottoprosentin olettaen, että yhtiöt käyttävät 60% omaa pääomaa. Valvontamalli siis antaa velkaisille yhtiöille 60 prosenttiin saakka oman pääoman tuottoa yhtiön todellisesta pääomarakenteesta riippumatta.

– Siirtohintojen nykyinen valvontamalli palkitsee velkavivuttavia yhtiöitä, kuten Carunaa, Eleniaa sekä muutamia isoja kuntien omistamia sähköverkkoyhtiöitä. Vaikka yhtiö olisi pumpattu velkaa täyteen, malli antaa sille silti korkean oman pääoman tuoton. Nykymallissa Carunan oman pääoman tuotto on lähes 1000% kuluttajan piikkiin, kuvaa Vestman.

Kokoomuksen keväällä tekemä siirtohintalakialoite korjaisi muun muassa tämän valvontamallin tuottoprosenttiin liittyvän valuvian. Kokoomuksen siirtohintamallissa velkavivuttavilta yhtiöiltä leikataan perusteeton tuotto pois.

– Jos lakiin kirjataan, kuten olemme vaatineet, että tuottoa saa maksaa vain yhtiön oikean pääomarakenteen mukaan, tämä romuttaisi Carunan saaman monopolituoton. Asiantuntijalaskelman mukaan Carunan monopolituotto leikkaantui yli 150 milljoonasta eurosta noin 50 miljoonaan euroon, Vestman avaa.

Vestman huomauttaa, että myös julkisessa omistuksessa olevat yhtiöt ovat syyllistyneet valvontamallin hyväksikäyttöön, massiiviseen satojen miljoonien eurojen voitonjakoon ja ryöstöhinnoitteluun. Esimerkiksi Hirvensalmella jakeluverkonhaltija on Järvi-Suomen Energia, joka on seudun kuntien enemmistöomistuksessa. Se on nostanut sähkön siirron perusmaksua neljän vuoden aikana ”ennätykselliset” 85%.

– Sähköllä omakotitalonsa lämmittävä hirvensalmelainen maksaa vuodessa jopa 2500 euroa siirtomaksuja tästä välttämättömyydestä. Carunan verosuunnittelun tilkitseminen ei auta hirvensalmelaista. Kokoomuksen mallin mukainen ryöstöhinnoittelun kitkeminen auttaa kaikkia suomalaisia, Vestman päättää.