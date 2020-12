Kokoomuksen Vestman ja Kauma: Terrorismilakien vitkuttelu käy kalliiksi suomalaisten turvallisuudelle

Nykylakien myötä ISIS-terroristijärjestössä toimineet voivat päästä kuin koirat veräjästä, toteavat kansanedustajat Heikki Vestman ja Pia Kauma.

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Pia Kauma jättivät vuosi sitten useita lakialoitteita terrorismilakien tiukentamiseksi vastaamaan yleiseurooppalaista tasoa.

– Suomalaisilla on oikeus turvallisuuteen. Hallituksella on ollut vuosi aikaa valmistautua kasvavaan terrorismin uhkaan. Keinoja on hallitukselle tarjottu, mutta se ei ole niitä vieläkään käyttänyt. Herää kysymys, miksei hallitus tee kaikkensa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Tämä on erikoinen arvovalinta, Vestman sanoo.

Nykyisin rikoslaissa on kriminalisoitu muun muassa terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän toiminnan edistäminen ja värväys terrorismirikoksen tekemiseen, mutta osallistumista terrorismijärjestön toimintaan tai matkustamista konfliktialueelle ei ole Suomessa kriminalisoitu.

– Terroristijärjestön toimintaan osallistuminen ja kuuluminen on nimenomaisesti kriminalisoitu useissa maissa, kuten Norjassa, Tanskassa, Ranskassa ja Kanadassa. Terroristijärjestöön kuulumisen tulisi olla yksiselitteisesti rikollista myös Suomessa, Kauma sanoo.

Al-Holin leiriltä saapuneiden tiedetään lähteneen toimimaan maailman raakalaismaisimman terroristijärjestön ISISin ”kalifaatissa”, muttei ole takuuta siitä, saadaanko heidät Suomessa syytteeseen ja tuomiolle.

– Riittävän näytön löytäminen sekä terroristisen tarkoituksen osoittaminen on ongelmallista. Puutteellisen lainsäädännön takia voi päästä kuin koira veräjästä, vaikka olisi osallistunut kalifaatissa tunnusmerkistön täyttävään toimintaan” Vestman sanoo.

Hallitus linjasi osana al-Hol-periaatepäätöstä reilu vuosi sitten arvioivansa tarpeet terrorismiin liittyvän lainsäädännön muutoksiin sekä tekevänsä tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön. Nyt hallitus suunnittelee terroristijärjestöön kuulumisen ”olennaisen” toiminnan kriminalisointia.

– Mikä on ’olennaista’ toimintaa ja mikä taas ei sitä ole esimerkiksi näiden jihadistinaisten tapauksessa? Rajanvetoa ei pidä vaikeuttaa. Mikä tahansa terroristinen toiminta, terroristijärjestöön kuuluminen ja osallistuminen terroristiseen toimintaan tulee kriminalisoida. Mitään porsaanreikiä ei tule jättää! Kauma sanoo.

Suomeen palanneille jihadistinaisille on tehty palvelutarpeen arviointi. Naiset voivat mennä myös vapaaehtoisesti niin sanottuun exit-ohjelmaan, jossa he voivat saada tukea radikaalista toiminnasta irtautumiseen. Marraskuun alussa Wienin terroriteon pääepäilty oli osallistunut radikalisoitumisen vastaiseen exit-ohjelmaan ja päässyt nuorena rikoksentekijänä ennenaikaisesti pois vankilasta.

Vestmanin ja Kauman mukaan Suomen olisi pitänyt jatkaa neuvotteluja kurdihallituksen kanssa ja pyrkiä edelleen siihen, että lapset oltaisiin voitu kotiuttaa Suomeen ilman aikuisia.

– Supon arvion mukaan ISIS-naiset erityisesti verkostoiduttuaan voivat muodostaa turvallisuusuhan Suomessa. On hallituksen vastuulla torjua tällainen uhka, kokoomusedustajat päättävät.