Kokoomuksen Vestman vaatii terrorismilakien pikaista tiukentamista: ”Suomalaisten ja elämäntapamme suojaamiseksi tarvitaan kovat ja tehokkaat keinot käyttöön”

Kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan toistuvat terrori-iskut Euroopassa ovat osoitus siitä, että pehmeät keinot eivät auta, vaan eurooppalaisia arvoja, vapautta ja elämäntapaa on suojeltava kovilla keinoilla. Eilisestä Sveitsin Luganon veitsi-iskusta epäilty nainen on Sveitsin poliisin mukaan ollut aiemmin tutkittavana jihadistisesta terrorismista.

Vapaan, demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion vihollisille – Heikki Vestman toteaa – ei pidä antaa piiruakaan periksi.

– Suomalaisten ja elämäntapamme suojaamiseksi tarvitaan kovat ja tehokkaat keinot käyttöön, vaatii Vestman.

Vestman on jättänyt eduskunnassa vuosi sitten kaksi lakialoitetta Suomen terrorismilakien tiukentamiseksi eurooppalaiselle tasolle. Ensimmäinen edustaja Pia Kauman kanssa jätetyistä aloitteista koskee terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointia.

– Kriminalisoinnilla on kiire. Suojelupoliisi on todennut, että islamistisen terrorismin uhka on Suomessa tasolla kohonnut. Maahamme on lisäksi palannut hallituksen konsulikyydillä henkilöitä, jotka ovat toimineet Isisin ”kalifaatissa”. Supo on arvioinut, että nämä ”naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin, kertoo Vestman.

Oikeusministeri Maja Henriksonin työryhmä on esittänyt, että terroristiryhmän toimintaan osallistuminen kriminalisoidaan vain siltä osin kuin kyse on terrorismiryhmän rikollisen toiminnan kannalta ”olennaisen” tehtävän hoitamisesta.

– Hallituksen nyt valmistelema lakimuutos on huti, eikä vastaa terrorismirikoksiin liittyviin näyttöongelmiin. Herää myös kysymys, että jos vain ”olennaisen” terroristitehtävän hoitaminen kriminalisoidaan, pidetäänkö muuta terrorismia laillisena. Mitään ’normiterrorismia’ ei olekaan! Terroristijärjestöön kuulumisen kattava kriminalisointi olisi keino ennaltaehkäistä iskuja, Vestman sanoo.

Toisessa lakialoitteessaan Vestman ajaa Tanskan mallin mukaista kansalaisuuden poistamista kaksoiskansalaisilta, joka on syyllistynyt matkustusrikokseen tai terroristirikokseen.

– Esimerkiksi Wienin terrori-iskun takana oli julkisuuden tietojen mukaan ISIS:n kannattajaksi tiedetty kaksoiskansalainen, joka on taannoin tuomittu matkustusrikoksesta yrittäessään lähteä konfliktialueelle vierastaistelijaksi. Vastaavassa tilanteessa Suomessa pitäisi ottaa Suomen passi pois ja karkottaa maasta, Vestman sanoo.

Vestman pitää hallituksen vastuuministerien asennetta huolestuttavana. Sisäministeri Maria Ohisalo totesi taannoin kyselytunnilla, että hallitus toimii, jotta ”ihmisten ei tarvitsisi turvautua tällaisiin tekoihin”.

– Sisäministerin uhriuttava suhtautuminen johtaa harhaan. Sosiaalipolitiikalla ei terrorismia torjuta. Terroristinen toiminta on suunniteltu teko ja tietoinen valinta. Terroristit eivät ole uhreja, vaan kovimman luokan rikollisia. Tämän barbarismin edessä ei pidä antaa piiruakaan periksi. Islamismi ei kuulu Suomeen ja Eurooppaan, Vestman päättää.

Aloitteiden tavoitteet ovat myös osa syksyllä hyväksyttyä Kokoomuksen tavoiteohjelmaa, jonka mukaan ”terrorismilainsäädäntöä on kiristettävä esimerkiksi kriminalisoimalla terroristijärjestöön kuuluminen. Suomen tulee ottaa käyttöön Tanskan malli kansalaisuuden perumisessa ulkomailla aseelliseen terroristiryhmän tai vastaavan toimintaan osallistuvan kaksoiskansalaisen kohdalla”.