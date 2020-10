Kokoomusedustajat: Lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistuksia piti koventaa, ei keventää

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja ex-oikeusministeri Antti Häkkänen, Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén ja kokoomuksen lakivaliokuntaryhmän vastaava Pihla Keto-Huovinen kysyvät, onko Marinin hallitus lähtemässä pois viime kaudella omaksutulta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia tiukentavalta linjalta.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän esitys seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistukseksi on saanut kovaa arvostelua useilta lausunnonantajilta siitä, ettei esitys riittävällä tavalla turvaa seksuaalirikosten uhreiksi joutuneiden lasten asemaa.

– Kokoomuksen mielestä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia pitäisi koventaa, ei keventää. Työryhmän esityksestä annetut kriittiset lausunnot herättävät huolen siitä, onko Suomen linja suhteessa lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin muuttumassa. Viime kaudella johdollani uhrin asema nostettiin keskiöön ja seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia kiristettiin. Linjaa ja uudistustyötä piti jatkaa tällä vaalikaudella. Onko hallitus muuttamassa viime kaudella toteutetun lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamisen linjan? Antti Häkkänen kysyy.

Viime vaalikaudella Häkkäsen ollessa oikeusministerinä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristettiin muun muassa koventamalla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta ja lisäämällä lakiin törkeä lapsenraiskaus. Työryhmän esityksen toteutuessa askeleet saattaisivat monen lausunnonantajan mielestä mennä vastakkaiseen suuntaan, sillä rangaistusten erityisesti 12–15-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvista vakavista seksuaalirikoksista arvioidaan esityksen toteutuessa lievenevän.

Kokoomusedustajat painottavat, että erityisesti tyttöjen ja naisten suojelemiseksi on tärkeää, että seksuaalirikoksista säädetyt rangaistukset ovat riittävän ankaria ja, että lainsäädäntö tunnistaa erityisesti pienten lasten alhaisemman kyvyn puolustaa itseään.

– Yhteiskunnalla on korostettu vastuu suojella lasten ja naisten koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Kokoomus edellyttää, että seksuaalirikoslainsäädäntöuudistus parantaa uhrien oikeussuojaa eikä missään tapauksessa heikennä uhrien asemaa. Työryhmän esityksessä haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten suojelu on unohdettu esimerkiksi ehdottoman suojaikärajan alhaisuuden osalta. Ei voi olla niin, että 12-vuotiaan tai epäillyn kiistäessä tienneensä iän jopa sitä nuoremman vapaaehtoisuutta jouduttaisiin arvioimaan, kun tekijänä on esimerkiksi keski-ikäinen henkilö, Saara-Sofia Sirén sanoo.

Itä-Suomen syyttäjäalue kertoo lausunnossaan esimerkkinä, että jos 15-vuotias lapsi raiskataan pitämällä hänestä kiinni, teko täyttää nykyisin törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistön ja minimirangaistus on neljä vuotta vankeutta, mutta uudistuksen jälkeen sama teko täyttäisi lapsenraiskauksen tunnusmerkistön ja minimirangaistus olisikin vain kaksi vuotta. Kokoomuksen lakivaliokuntaryhmän vastaava Pihla Keto-Huovinen toteaa, että tämä ei ollut uudistuksen tarkoitus.

– Rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksella oli tarkoitus jatkaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kiristävää linjaa. Kokoomus ei hyväksy seksuaalirikoksen uhrin aseman heikentämistä ja rangaistusten lieventämistä. Lainsäädännön on asianmukaisella tavalla heijastettava sitä, kuinka tuomittavina näitä oikeuksia loukkaavia tekoja pidämme. Hallituksen tulisi nyt kertoa avoimesti kantansa suhteessa kokoomuksen johdolla viime kaudella toteutetun uhrin keskiöön nostavan linjan jatkamiseen, Keto-Huovinen päättää.