Kokoomuspoliitikko Daniel Rahmanin pakolaisbisnes kukoistaa Kirkkonummella

Egyptiläis-suomalainen Rahmanin Babando Oy on avannut 200-paikkaisen vastaanottokeskuksen, joka toimii vuokrakerrostaloissa. Ukrainalaisille tarkoitettu vastaanottokeskus toimii kerrostaloasunnoissa Masalassa ja Gesterbyssä.

Maahanmuuttovirasto rahoittaa Babando Oy:n toimintaa, virasto on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen vastaanottokeskuksen toiminnasta Rahmanin yrityksen kanssa. Vastaanottokeskuksen asukkaat saavat muun muassa sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan palvelut.

Kirkkonummen kunnan tarjoamat vastaanottokeskukset eivät ole kelvanneet Maahanmuuttovirastolle, vaikka tyhjiä kunnan majoitustiloja on paljon.

Kirkkonummen kunta on keskustellut asiasta muun muassa kunnanhallituksessa. Osa kuntapoliitikoista on suhtautunut varauksella keskuksen perustamiseen, koska todennäköisesti toiminta jää pysyväksi ja tulevaisuudessa keskukseen saatetaan majoittaa muitakin kuin Ukrainan pakolaisia. Jos keskukseen majoittuu alle 16-vuotiaita, kunnan on järjestettävä heille peruskouluopetusta.

Babando Oy:n toimitusjohtaja Rahman on ollut perustamassa myös maahanmuuttajille Integrify-nimistä yhtiötä, joka on vuosien ajan järjestänyt maahanmuuttajille it-alan opetusta.

Rahman oli eduskuntavaaleissa 2019 ehdolla Kokoomuksen listalla Helsingin vaalipiirissä, mutta ei tullut valituksi.

Lähde Viisykkönen, Daniel Rahmanin Facebook