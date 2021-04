Kolmansien maiden raskaana oleville naisille Saksan oleskelulupia valeisyyksien avulla

Saksan sisäministeriö on kirjannut satoja ns. valeisyyttä koskevia epäilyjä.

Joskus kolmansista maista vauraaseen Eurooppaan pyrkivät miehet ja naiset hankkivat oikeuden maassaoloon valeavioliiton avulla. Saksassa on nyt havahduttu uuteen ilmiöön, jossa EU:n ulkopuolelta tulleet raskaana olevat naiset maksavat tuhansia euroja enimmäkseen varattomille saksalaismiehille, jotta he ilmoittautuisivat lasten isiksi. Welt kertoo, että epäiltyjä tapauksia on kaikissa osavaltioissa, mutta vain harvat epäillyistä rikoksista on kyetty todistamaan.

Rikos tehdään siten, että raskaana olevat naiset matkustavat EU:n ulkopuolisista maista Saksaan. Siellä he maksavat tuhansia euroja enimmäkseen varattomille saksalaismiehille, jotta nämä ilmoittaisivat olevansa vielä syntymättömien lasten isiä. Tavoitteena on saada äideille, lapsille ja heidän sisaruksilleen oleskeluluvat Saksaan.

Esimerkiksi Baden-Württembergissä tällaisia tapauksia on tullut esille 189, Baijerissa 120, Bremenissä 97 ja Hampurissa 78. Poliisi ja syyttäjälaitos arvioivat, että esille tulleet tapaukset ovat vain jäävuoren huippu.

Tutkijoiden mukaan laittomasta toiminnasta ansaitsevat välitystoimistot, jotka saattavat yhteen äitejä ja valeisiä. Taloudellista hyötyä saavat sekä myös hämäräperäiset notaarit, jotka todistavat oikeiksi väitettyjä isyyksiä.

Eräässä vastikään Berliinissä esille tulleessa tapauksessa ihmissalakuljetusta harjoittavan järjestäytyneen rikolliskoplan epäillään kytkeytyvän tapaukseen.