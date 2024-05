Kolmas maailmansota on lähempänä: Viron puolustusministeri kehottaa Ukrainaa hyökkäämään venäläisiin kohteisiin

”Ampumatarvikkeiden lisäämisen ja tehokkaamman ilmapuolustuksen lisäksi Ukrainan pitäisi hyökätä sotilaskohteisiin Venäjän alueella”, Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi sosiaalisen median sivullaan.

”Ammusten ja ilmapuolustuksen lisäksi kaksi asiaa voi auttaa Ukrainaa saavuttamaan käännekohdan sodan voittamiseksi: lisätä ukrainalaisten taistelijoiden koulutusta (ja) sallia Ukrainan iskeä sotilaskohteisiin Venäjällä”, Pevkur kirjoitti X:ssä.

In addition to ammunition and air defence, two things can help Ukraine reach the tipping point to win the war: 🔹Increase training for Ukrainian fighters 🔹Allow Ukraine to strike military targets in Russia

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoi aiemmin, että ”Venäjä provosoituu heikkoudesta, ei vahvuudesta”. Hän kehottaa lähettämään Ukrainaan lisää länsimaalaisia joukkoja koulutustarkoituksiin, ja hänen maansa ja muutkin kehottavat länsimaalaisia joukkoja osallistumaan suoriin taisteluihin Venäjän joukkoja vastaan Ukrainan alueella, jos Venäjä tekee suuren läpimurron.

Baltian maa on myös aiemmin sanonut, että Ukrainan joukkojen kouluttamisen avustaminen ”(Ukrainan) alueella, toisin kuin muualla Euroopassa, ei olisi eskaloitumista”. Hän lisäsi, että ”jo nyt on maita, jotka kouluttavat Ukrainan joukkoja paikallisesti omalla vastuullaan”.

Viron johtaja esittää näitä väitteitä siitä huolimatta, että Vladimir Putin ja Venäjän yleisesikunta varoittavat toistuvasti, että jos länsimaiden joukot ilmaantuisivat Ukrainaan Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa, se merkitsisi maailmansodan aloittamista.

Viime päivinä kansainvälisessä lehdistössä on ilmestynyt useita artikkeleita Viron mahdollisuudesta lähettää joukkoja Ukrainaan. EU:n jäsenmaa ja sen myötä Nato voisi siten sotkeutua Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Viro on suunnitellut ottavansa ei-taistelullisia tehtäviä korvaamaan ukrainalaisia joukkoja, jotka voisivat sitten lähteä rintamalle.

Vaikka Venäjän ja länsimaiden joukot ovat aiemmin osallistuneet rutiininomaisesti sijaissotiin, kuten Vietnamin ja Afganistanin sotiin, iskuja ei ole koskaan tehty näitä sijaissotia käyville kotimaan alueille. Suuret iskut Venäjän maaperälle, joihin liittyy länsimaiden aseita, merkitsevät näin ollen sodan massiivista kiihtymistä, ja Venäjä on aiemmin uhannut käyttää ydinaseita, jos sen aluetta uhataan.

Tapaamisessa Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa aiemmin tällä viikolla myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kerrottiin kehottaneen tekemään iskuja Venäjän kohteisiin länsimaisilla aseilla.

French President Emmanuel Macron is holding a map and saying that Ukraine should have the right to strike at military bases in russia from which russians are shelling Ukrainians. German Chancellor Olaf Scholz was in the audience. Hopefully, he got the message! pic.twitter.com/BkXlaVdRIp

— Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) May 29, 2024