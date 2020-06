Kolme kuoli ja kolme haavoittui veitsi-iskussa Britanniassa – tekijä humanitaarinen maahanmuuttaja Libyasta

25-vuotias humanitaarinen maahanmuuttaja Khairi Saadallah puukotti kuutta henkilöä lauantai-iltana Readingissa Englannissa. Kolme uhreista menehtyi puukkohyökkäyksen seurauksena.

Saadallah oli vastikään vapautunut vankilasta.

Hänen pidätyksensä on taltioitu filmille, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Saadallah suoritti iskunsa äkillisesti ja arvaamattomasti puistossa pidetyn BLM-mielenosoituksen jälkeen. Paikalle saapunut poliisi pysäytti libyalaismiehen rugby-tyylisellä taklauksella.

Saadallah vaikuttaa valikoineen veitsi-iskun uhrit satunnaisesti, ja iskua tutkitaan terroristisena tekona.

25. maaliskuuta Khairi Saadallah tuomittiin kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen. Syynä tuomioon oli hyökkäys viranomaisten kimppuun.

Saadallah oli Britannian tiedustelupalvelu MI5:n tutkassa. MI5 uskoi, että hän aikoi matkustaa ulkomaille terrorismiaikeissa.

Libyalaismies on aivan ilmeisesti tullut Britanniaan turistina vuonna 2012, minkä jälkeen hän on hakenut turvapaikkaa. Turvapaikkahakemuksen perusteeksi Saadallah on kertonut tulleensa ISIS:n vainoamaksi.

