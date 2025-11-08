Kolme kurdia vangittu epäiltynä terroristiryhmän rahoittamisesta – vasemmistonuorten puheenjohtaja vaatii vapauttamista

Helsingin käräjäoikeus vangitsi perjantaina kolme kurditaustaista miestä epäiltyinä todennäköisin syin terroristiryhmän rahoittamisesta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Epäillyt otettiin kiinni alkuviikosta Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.

Miehet ovat 48-, 57- ja 58-vuotiaita. Miesten epäillään rahoittaneen kurdien separatistijärjestö PKK:ta. Lehden tietojen mukaan rikosepäilyyn liittyy myös rahan keräämistä kurdiyhteisöltä.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäillyt rikokset olivat tapahtuneet Helsingissä ja jatkuneet tämän viikon maanantaihin asti. Nuorimman miehistä epäillään syyllistyneen rikoksiin maaliskuusta alkaen ja 57-vuotiaan miehen parin päivän ajan marraskuun alussa. Vanhinta miehistä epäillään terroristiryhmän rahoittamisesta vuoden 2023 lokakuusta alkaen.

Epäillyn rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Mikko Laaksonen vahvistaa poliisin tiedotteessa, että alkuviikon aikana tehdyt kiinniotot ja kotietsintäoperaatiot liittyvät käynnissä olevaan esitutkintaan. Tutkinta on hänen mukaansa ollut käynnissä keskusrikospoliisissa vuoden alusta lähtien.

Yksi vangituista on todennäköisesti epäiltynä aseellisen terroristijärjestön jäsenyydestä Turkissa

Vuonna 1978 Ankarassa perustettu puolue (PKK) aloitti aseellisen taistelun itsenäisen kurdivaltion puolesta vuonna 1984. Taisteluissa ja pommi-iskuissa on sen jälkeen kuollut noin 40 000 ihmistä. Muun muassa Euroopan unioni on luokitellut PKK:n terroristijärjestöksi.

Turkki pyysi viime vuoden helmikuussa Suomea luovuttamaan henkilön, jolla on sama nimi ja syntymäaika kuin nyt vangitulla 58-vuotiaalla miehellä. Todennäköisesti on siis kyse samasta ihmisestä.

STT:n näkemän oikeusministeriön päätöksen mukaan mies, josta luovuttamispyyntö tehtiin, on Turkin kansalainen, joka on määrätty poissaolevana vangittavaksi. Miestä vastaan on nostettu Turkissa rikossyyte, jonka mukaan häntä epäillään aseellisen terroristijärjestön jäsenyydestä. Luovuttamispyynnön mukaan tekopäiväksi on ilmoitettu vuoden 2017 lokakuu.

Korkein oikeus totesi viime vuoden kesällä, että miehen luovuttamiselle on este, sillä hän voisi joutua henkeään tai vapauttaan uhkaavan vainon kohteeksi. Tämän vuoksi Suomi ei luovuttanut miestä Turkkiin.

Oikeusministeriöstä kerrotaan, että ministeriöön ei ole tullut kahta muuta miestä koskevia luovuttamispyyntöjä.

NCDK Finland eli Kurdien demokraattinen yhteisökeskus kertoo englanninkielisessä Instagram-päivityksessään, että poliisi on tehnyt ratsian yhteisökeskuksen tiloihin Itä-Helsingissä. Tutkinnanjohtaja Laaksonen ei halunnut kommentoida asiaa.

Yhteisökeskus sanoo päivityksessä, että miesten kiinni ottaminen ei tapahtunut sattumalta samana päivänä, kun Turkin ulkoministeri Hakan Fidan vieraili Suomessa. Fidan tapasi ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) keskiviikkona. Ulkoministeriön mukaan asialistalla olivat muun muassa Euroopan turvallisuus ja Lähi-idän tilanne.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen tukee avoimesti terroristijärjestöä

Vuorinen on julkaissut viestipalvelu X:ssä tukensa terroristijärjestölle ja vaatii vangituille turvallisuutta ja vapautta. Vuorinen julkaisi myös kutsun mielenosoitukseen, jossa vaadittiin vangittujen kurdimiesten vapauttamista.

NCDK järjesti perjantaina 7.11. puolilta päivin sisäministeriöllä mielenosoituksen vangittavaksi vaadittujen miesten tueksi. Yhteisökeskus nimittää miehiä Instagram-päivityksessä poliittisiksi aktivisteiksi.

Paikalla mielenosoituksessa oli muutamia kymmeniä mielenosoittajia sekä poliisi. Mielenosoittajien lakanoissa vaadittiin miesten vapauttamisen lisäksi, että ”Ei taivuta Turkille”. Yksi lakana mainitsee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin: ”Erdogan ja Putin samaa paskaa”.

