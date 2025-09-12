Kolme marokkolaista pidätetty – unkarilaisnaiset joukkoraiskattiin Sisiliassa

Euroopan rajat jatkavat vuotamistaan – ja jälleen kaksi nuorta naista maksoi siitä hirvittävän hinnan. Sisilian idylli muuttui painajaiseksi, kun kolme laitonta marokkolaismiestä huumasi, raiskasi ja nöyryytti unkarilaisnaisia keskellä lomaparatiisia. Tapaus on herättänyt raivoa, pelkoa ja vaatimuksia äärimmäisistä rangaistuksista, muun muassa kemiallista kastraatiosta.

Kaksi unkarilaista naista joutui vakavan seksuaalisen väkivallan kohteeksi Sisilian Paternòn kaupungissa, kun he hyväksyivät kyydin tuntemattomilta miehiltä. Poliisin mukaan kolme marokkolaista miestä, iältään 21, 22 ja 24 vuotta, hyökkäsivät naisten kimppuun. Kaikki kolme oleskelivat Italiassa laittomasti.

Tutkinnan mukaan naiset vietiin pakettiautolla pois kaupungista, jossa heidät pakotettiin ottamaan kokaiinia ja joutuivat toistuviin seksuaalisiin tekoihin vastustuksesta huolimatta. Kolmas mies liittyi tilanteeseen syrjäisessä paikassa, kertoi Il Giornale.

Uhrit onnistuivat hälyttämään apua, kun toinen naisista sai luvan soittaa äidilleen, mutta soittikin siskolleen ja antoi auton rekisterinumeron. Sisko käytti Find My Friends -sovellusta paikantaakseen heidät ja ilmoitti poliisille.

Poliisi pysäytti ajoneuvon Paternòssa ja löysi uhrit läheiseltä penkiltä itkemässä. Epäillyt pidätettiin ja vietiin Piazza Lanzan vankilaan odottamaan oikeudellista käsittelyä. Naiset toimitettiin sairaalaan tarkastuksiin ja antoivat lausunnot poliisille.

Lega-puolueen alueellinen edustaja Vincenzo Figuccia kommentoi tapausta: ”Kaksi nuorta unkarilaista tyttöä petettiin, huumattiin ja pahoinpideltiin kolmen marokkolaistaustaisen miehen toimesta. Syvä myötätuntoni ja solidaarisuuteni kuuluu uhreille.” Hän vaati rikoksentekijöille kemiallista kastraatiota ja lisätoimia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Figuccia liitti tapauksen laajempiin huoliin laittomasta maahanmuutosta ja Sisilian turvallisuustilanteesta: ”Sisilialaisina sanomme, että nyt riittää. Maa on muuttunut eurooppalaiseksi hotspotiksi, joka ei kykene takaamaan turvallisuutta asukkailleen tai vierailijoille. Turvallisuus ei ole pelkkä iskulause – se on perusoikeus.”

Lähde: Remix News

