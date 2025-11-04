Kolme romanialaismiestä epäiltynä murroista elektroniikka- ja elintarvikeliikkeisiin

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on tutkinut yhdessä Lounais-Suomen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa syyskuun 2025 aikana tapahtuneita murtoja, jotka ovat kohdistuneet Etelä-Suomen alueella elektroniikka- ja elintarvikeliikkeisiin. Rikokset ovat tapahtuneet 8.9.–22.9.2025 välisenä aikana.

Epäillyt murtautuivat Lohjalla sijaitsevaan Giganttiin sekä Raumalla ja Järvenpäässä sijaitseviin Power-liikkeisiin. Lisäksi henkilöt murtautuivat Liedossa ja Lohjalla sijaitseviin K-marketteihin sekä Maskussa sijaitsevaan second hand -liikkeeseen. Epäiltyjen yrittäessä murtautua 22.9. uudelleen Rauman Poweriin, oli poliisi varautunut tulevaan tekoon ja sai keskeytettyä teon sekä otettua tekopaikalta yhden henkilön kiinni. Kaksi muuta epäiltyä otettiin seuraavana päivänä kiinni Turusta.

− Rikoksesta epäiltynä on kolme Romanian kansalaista, jotka ovat olleet vangittuina rikoskokonaisuuteen syyskuun lopulta 2025. Rikoshyöty on jäänyt kokonaisuuteen nähden vähäiseksi. Aineelliset vahingot sen sijaan ovat huomattavasti suuremmat johtuen seinän läpi kohteisiin tunkeutumisesta. Osa teoista jäi yrityksen asteelle, kertoo rikoskomisario Klaus Geiger.