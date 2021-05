Kolme vangittu epäiltynä törkeästä raiskauksesta Jyväskylässä

Epäilty törkeä raiskaus on tapahtunut huhtikuun puolessavälissä tänä vuonna. Kolme miestä on vangittu teosta epäiltyinä. Kaikkien vangittujen nimi viittaa Lähi-itään tai Afrikkaan.

Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii epäiltyä törkeää raiskausta, joka on kohdistunut aikuiseen henkilöön yksityisasunnossa Jyväskylässä. Teko on tehty huhtikuun puolessavälissä tänä vuonna.

Rikoksesta epäiltyjä on kolme ja heidät on vangittu tiistaina 25.05.2021 ja keskiviikkona 26.05.2021 Keski-Suomen käräjäoikeudessa todennäköisin syin törkeästä raiskauksesta epäiltyinä. Esitutkinta on alkuvaiheessa ja kuulusteluita vielä tekemättä.

Kaikkien kolmen vangitun nimi viittaa maahanmuuttotaustaan Lähi-idästä tai Afrikasta.

Syytteen nostamisen määräpäivä on 5. elokuuta 2021.