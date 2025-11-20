Kolmea serbialaista epäillään törkeän ryöstön valmistelusta

Helsingin poliisin Rajat ylittävän rikollisuuden tutkintaryhmä on tutkinut arvokelloliikkeeseen kohdistunutta törkeän ryöstön valmistelua. Rikoksen valmistelusta epäillään kolmea serbialaista henkilöä, jotka matkustivat sovitusti Serbiasta Suomeen syyskuun 2025 lopulla. Esitutkinnan perusteella ryhmä on lähes heti maahan saapumisen jälkeen hankkinut rautakaupoista yhden halkaisulekan ja kaksi kirvestä, jotka soveltuivat tekovälineiksi epäillyssä rikoksessa.

Poliisi epäilee, että ryhmän eri jäsenet ovat käyneet yksitellen 30. syyskuuta ja 6. lokakuuta 2025 välisenä aikana Helsingin ydinkeskustassa tarkkailemassa tulevaa törkeän ryöstön kohdetta seuraamalla kiinteistön edustaa, ulko-ovea ja korttelin liikennettä erityisesti arvokelloliikkeen aukeamis- ja sulkeutumisajankohtina.

Poliisi otti epäillyt kiinni tiistaina 7. lokakuuta 2025. Kiinnioton yhteydessä suoritetussa kotietsinnässä epäiltyjen huoneistosta takavarikoitiin edellä mainittujen kirveiden ja halkaisulekan lisäksi 9mm kaasuase ja siihen kuuluvia paukkupatruunoita, kaksi pienempää pippurisumutetta sekä yksi isompi käsikahvainen kaasusumute.

Kaapeista ja matkatavaroista löytyi lisäksi jokaiselle epäillylle erikseen pakattuja mustia vaatteita, kenkiä, käsineitä ja kolme tummaa putkikassia sekä naamiointihuppuja ja yksi peruukki. Takavarikoidun tekovälineistön perusteella jokaiselle epäillylle oli hankittu keskenään sovitun roolin mukaisesti tarvittava määrä varusteita ja tekovälineistöä, jotta törkeä ryöstö voitaisiin toteuttaa yhdessä.

Tapauksessa harvinainen rikosnimike

– Törkeän ryöstön valmistelu paljastui poliisin omien menetelmien kautta. Vaikka edellisestä vastaavan tyyppisestä ryöstöstä on lähes 10 vuotta aikaa, hyvällä tiedonhallinnalla ja viranomaisyhteistyöllä poliisilla on valmius ja kyky tunnistaa ja reagoida ennalta myös valmisteluasteella oleviin rikoksiin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matias Björklund kommentoi.

Poliisi esti kelloliikkeeseen valmisteilla olleen törkeän ryöstön pian sen jälkeen, kun epäiltyjen havaitut teot ja toimenpiteet osoittivat heidän rikollisen aikeensa. Toteutuessaan valmisteilla ollut teko olisi ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa hengen ja terveyden vaaraa sekä vahinkoa erityisen arvokkaaseen omaisuuteen.

Kaikki kolme epäiltyä ovat edelleen vangittuina ja syytteen nostamisen määräpäivä on marraskuun lopulla.

– Nyt syyteharkintaan siirtyneen tapauksen rikosnimike on poikkeuksellinen ja asiaa on arvioitu alusta alkaen yhdessä syyttäjän kanssa. Esitutkinta taitaa olla ensimmäinen laatuaan, jossa rikoslain valmistelumääritelmää sovelletaan epäiltyyn törkeään ryöstöön liittyen, Björklund toteaa.