Komissaari Urpilainen EU-yhteisvastuiden lisääntymisestä: ”Mä ajattelen sen niin, että se on tavallaan hyvin ymmärrettävää”

EU-komissio yrittää korjata EU-alueen romahtavaa taloutta 3400 miljardin euron potilla.

EU-jäsenmaiden osuus 3400 miljardin euron potista on tällä hetkellä 2780 miljardia, EU:n osuus 610 miljardia. Vertailukohteena Suomen valtion budjetti on noin 58 miljardia.

– Ajattelen niin, että tässä tilanteessa on tärkeä tehdä kaikki voitava, jotta me huolehdimme siitä, että yritykset eivät ajaudu konkurssiin ja jossa me huolehdimme myös likviditeetistä (maksuvalmiudesta) ja sen saatavuudesta, EU-komissaari Jutta Urpilainen totesi Ylen Ykkösaamun lähetyksessä.

Brysselissä on kaavailtu jopa 1500 miljardin euron suuruista elvytysrahastoa EU-maiden tukemiseksi. Urpilainen muistuttaa, että yhteisillä eurooppalaisilla mekanismeilla annetaan kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus tehdä työllisyystoimia.

– Ja sitten luodaan yhteisiä eurooppalaisia instrumenttejä, joilla sitten pyritään työttömyyden kielteisiä vaikutuksia torjumaan, esimerkiksi tää SURE-instrumentti, komissaari toteaa viitaten EU-komission 100 miljardin suuruiseen työllisyyden tukemiseen hätätilassa tarkoitettuun rahastoon.

Jäsenmaat tulevat velkaantumaan myös EU:n yhteisten elvytystoimien kautta. Urpilaisen mukaan kyse on ”symmetrisestä taloudellisesta shokista”, joka koskettaa kaikkia EU:n jäsenmaita.

– Mun mielestä se on selvä asia, että yhteisvastuut tulevat lisääntymään, ja mä ajattelen sen niin, että se on tavallaan hyvin ymmärrettävää, Urpilainen perustelee tarvetta saada koko EU-alueen talous takaisin kasvu-uralle valtavilla tukitoimilla.

On arveltu, että jo ennestään umpivelkaantunut Italia tulee olemaan suurin tuen tarvitsija. Urpilainen kuitenkin näkee Italian vain yhtenä monista tuen tarvitsijoiden joukossa.

– Mä näen niin, että me emme voi tietää, ketkä kaikki joutuvat turvautumaan näihin eurooppalaisiin instrumentteihin … oikeudenmukaista on, että työkalut ovat kaikkien käytettävissä.

Ylen Ykösaamussa sivuttiin myös Kreikka-vakuuksia. Suomi neuvotteli vuonna 2011 valtiovarainministeri Urpilaisen johdolla itselleen Kreikka-vakuudet. Suomen laskennallinen osuus Kreikalle maksetuista lainoista on noin 5 miljardia euroa.

Lainan antamista perusteltiin sillä, että Suomi ”tienaa” myöntämällä lainaa. Tienaamisella tarkoitettiin sitä, että Suomi hyötyisi lainan korkotuotoista. Tällä hetkellä korkotuotot ovat yli miljoona euroa miinuksella.



Talousasiantuntijat eivät usko, että Suomi saisi Kreikalle antamansa lainan joskus takaisin.

Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen (SDP) kuuluva Jutta Urpilainen toimii kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina 32 000 työntekijän EU-komissiossa, ja hänen painopistealueensa on Afrikka.