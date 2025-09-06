Konekiväärit keskellä kansanjuhlaa – poliisi esti terrori-iskun

Kaksi turkkilaista miestä, konekivääri ja 40 000 ihmistä – Viterbon Santa Rosan juhla Italiassa oli vähällä muuttua verilöylyksi.

Italian poliisi onnistui keskiviikkoiltana 3. syyskuuta estämään mahdollisen terrori-iskun Santa Rosan uskonnollisessa kulkueessa Viterbossa. Kaksi turkkilaista miestä pidätettiin vain tunteja ennen tapahtuman alkua. Heidän hallustaan löytyi konekivääri, pistooleja ja runsaasti ammuksia.

Miehet majoittuivat kulkueen reitin varrella sijaitsevassa bed & breakfast-hotellimajoituksessa, jonka omistaja ilmoitti viranomaisille heidän epäilyttävästä käytöksestään. Tämän johdosta Italian terrorisminvastainen poliisiyksikkö ryhtyi toimiin ja pidätti miehet.

Operaatiota johti Italian Central Security Task Group (NOC), ja siihen osallistui erikoisjoukkoja, pommikoiria sekä tarkka-ampujia, jotka sijoitettiin rakennusten katoille. Pääministeri Giorgia Meloni kuvaili toimenpidettä “ratkaisevaksi”.

Noin 40 000 ihmistä oli saapunut seuraamaan kulkuetta, mukaan lukien varapääministeri Antonio Tajani ja kulttuuriministeri Alessandro Giuli, jotka poliisi evakuoi nopeasti paikalta. Festivaali saatiin vietyä läpi turvallisesti, mutta poikkeuksellisesti kaikki kaupungin valot pidettiin päällä koko yön ajan yleisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Viranomaiset tutkivat, onko tapauksella yhteyksiä turkkilaisiin rikollisverkostoihin tai mahdollisia terroristisia motiiveja. Epäillyt eivät olleet aiemmin Italian poliisin tai tiedustelupalveluiden tiedossa.

Varapääministeri Matteo Salvini kommentoi tapahtumaa X-palvelussa:

“Kaksi Turkin kansalaista pidätettiin juuri ennen Santa Rosan juhlaa Viterbossa, aseistettuina konekiväärillä, pistoolilla ja lukuisilla luodeilla. Verilöyly olisi ollut mahdollinen, mutta viranomaisten päättäväinen toiminta esti sen.” Hän lisäsi: “Terrorismilla ei ole sijaa Italiassa.”

Lähde: European Conservative

