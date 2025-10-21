Kotimaa Talous

Konkurssiin haettiin lähes 290 yritystä syyskuun aikana

21.10.2025 06:50
Nina Metsälä
Kuvituskuva: Kansalainen.

Konkurssien määrä nousi yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta. Syyskuun luvut paljastavat talouden rakenteellisen haavoittuvuuden.

Yritysten konkurssiaalto ei osoita laantumisen merkkejä. Tilastokeskuksen tuore data paljastaa, että syyskuussa Suomessa käynnistettiin lähes 290 konkurssimenettelyä – 15 enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Liukuva vuosimuutos kipusi yhdeksän prosentin tasolle, mikä kertoo talouden rakenteellisesta paineesta.

Konkurssiin haetuissa yrityksissä kertyi yli 1 070 henkilötyövuotta – eli tuhansien ihmisten työpanos uhkaa valua hukkaan.

Rakennusala jatkaa synkkää putkeaan: 57 alan yritystä haettiin konkurssiin syyskuussa. Kaupan ala seurasi perässä 47 hakemuksella, ja teollisuudessa konkurssiin joutui 21 yritystä.

Erityisen huolestuttavaa on konkurssien kasvu maa-, metsä- ja kalatalouden sektorilla. Syyskuussa näiltä aloilta haettiin konkurssiin 14 yritystä – ja suuntaus on ollut nousujohteinen jo pidempään.

