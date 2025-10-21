Konkurssiin haettiin lähes 290 yritystä syyskuun aikana

Konkurssien määrä nousi yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta. Syyskuun luvut paljastavat talouden rakenteellisen haavoittuvuuden.

Yritysten konkurssiaalto ei osoita laantumisen merkkejä. Tilastokeskuksen tuore data paljastaa, että syyskuussa Suomessa käynnistettiin lähes 290 konkurssimenettelyä – 15 enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Liukuva vuosimuutos kipusi yhdeksän prosentin tasolle, mikä kertoo talouden rakenteellisesta paineesta.

Konkurssiin haetuissa yrityksissä kertyi yli 1 070 henkilötyövuotta – eli tuhansien ihmisten työpanos uhkaa valua hukkaan.

Rakennusala jatkaa synkkää putkeaan: 57 alan yritystä haettiin konkurssiin syyskuussa. Kaupan ala seurasi perässä 47 hakemuksella, ja teollisuudessa konkurssiin joutui 21 yritystä.

Erityisen huolestuttavaa on konkurssien kasvu maa-, metsä- ja kalatalouden sektorilla. Syyskuussa näiltä aloilta haettiin konkurssiin 14 yritystä – ja suuntaus on ollut nousujohteinen jo pidempään.

