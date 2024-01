Konservatiivinen vasemmistopuolue haastaa AfD:n

Kiistelty vasemmistopoliitikko Sahra Wagenknecht on jättänyt Die Linke -puolueen ja perustanut uuden vasemmistopopulistisen puolueen. Sahra Wagenknechtin allianssi (BSW) yhdistää sosialistisen talouspolitiikan ja maahanmuuton rajoittamisen.

Sahra Wagenknecht on jo pitkään ollut yksi Saksan vasemmiston näkyvimmistä Euroopan parlamentin jäsenistä. Nord Streamin terrori-iskun jälkeen hän hankki itselleen mainetta arvostelemalla sitä, miten liittovaltio salasi tietoja siitä, mitä Itämerellä todella tapahtui syyskuussa 2022.

Saksan liittopäivien turvallisuusvaliokunnassa istuva Wagenknecht paljasti, että häneltä evättiin pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin niin sanotun kolmannen osapuolen säännön perusteella – toisin sanoen sellaisten tietojen suojaamiseksi, jotka voisivat vahingoittaa Saksan valtion yhteistyötä liittoutuneiden tiedustelupalvelujen kanssa.

Wagenknecht on nyt jättänyt vasemmistopuolue Die Linke -puolueen ja perustanut oman puolueen nimeltä Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (Allianssi Sarah Wagenknecht – Järki ja oikeus), lyhyesti BSW. Wagenknechtin rinnalle on liittynyt useita Die Linke -puolueen profiileja.

Etääntynyt saksalaisesta eliitti-vasemmistosta

Uusi puolue kannattaa oikeudenmukaista talouspolitiikkaa, globalismin vastustamista, maahanmuuton hillitsemistä, vihreän energiapolitiikan vastustamista ja Ukrainan konfliktiin tehtävien investointien lopettamista Venäjän kanssa käytävien rauhanneuvottelujen hyväksi. Puoliksi virolaisen Wagenknechtin mukaan vasemmisto ja vihreä hallituspuolue ovat hänen tärkeimmät poliittiset vastustajansa.

Süddeutsche Zeitung -lehden haastattelussa Wagenknecht sanoo, että puolue pyrkii ”sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, hyviin palkkoihin ja kunnollisiin eläkkeisiin” sekä ”ulkopolitiikkaan, jossa palataan liennytykseen sen sijaan, että turvaudutaan yhä enemmän sotilaalliseen korttiin”. Puolue on myös ottanut voimakkaasti kantaa Palestiinan puolesta Israelia vastaan, ja Wagenknechtia itseään arvosteltiin voimakkaasti, kun hän kieltäytyi osallistumasta seisten osoitettuihin suosionosoituksiin Israelin entiselle presidentille Shimon Peresille tämän pitäessä puheita holokaustin muistamisesta liittopäivillä vuonna 2010.

BSW:n perustamisen jälkeen Wagenknecht on myös etääntynyt kaikista yhteyksistään saksalaiseen vasemmistoon, joka on hänen mukaansa nykyään kiinnostunut vain ”elitistisistä asioista”. Hän syyttää entistä puoluettaan Die Linkeä siitä, että se koostuu ihmisistä, joille vasemmistolaisuus on ”elämäntapa”. Wagenknechtin mukaan vasemmisto keskittyy nykyään liikaa ”ruokavalioihin, pronomineihin ja koettuun rasismiin” sen sijaan, että se keskittyisi ”köyhyyteen ja rikkaiden ja köyhien välisen kuilun jatkuvaan kasvuun”.

Monien tarkkailijoiden mukaan BSW pyrkii kilpailemaan äänistä Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kanssa, mutta kysymys on siitä, onnistuuko se siinä, sillä AfD:n suosio kasvaa jatkuvasti ja se saa nyt mielipidemittauksissa yli 20 prosentin kannatuksen liittohallituksen voimakkaasta vastustuksesta huolimatta.

Lähde: Nordfront, Reuters, Süddeutsche Zeitung