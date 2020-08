Koraanin polttaminen Malmössä laukaisi väkivaltaisen maahanmuuttajamellakan – VIDEO

Tanskalaisen islam-kriittisen Stram Kurs -puolueen johtaja Rasmus Paludan ja ruotsalainen taiteilija Dan Park aikoivat polttaa Malmössä sijaitsevassa Rosengårdissa koraanin ja pitää mielenosoituksen islamia vastaan.

Ruotsin poliisi kielsi tilaisuuden, koska he eivät voineet taata turvallisuutta. Jopa Paludanin pääsy Ruotsiin estettiin perjantaina rajalla ja hänelle annettiin kahden vuoden maahantulokielto.

Poliisin kiellosta huolimatta koraani paloi perjantaina Rosengårdissa. Polttajat olivat Stram Kurs -puolueen jäseniä.

Perjantai-iltana Malmössä puhkesi väkivaltaisia ​​mellakoita. Sadat maahanmuuttajat virtasivat kaduille raivostuneina koraanin polttamisesta.

#JUSTIN: Huge violent riots are taking place in Malmö, Sweden after the Danish far-right group ”Stram kurs” burnt the #Quran #Rosengård#Malmo#Sweden pic.twitter.com/rYtVeoPasB

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) August 28, 2020