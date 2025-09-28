Koraaninpolttajan kimppuun veitsen kanssa hyökännyt muslimi välttyi vankilalta Englannissa

Samaan aikaan maassa on tuomittu mies ehdottomaan huutamisesta vihaisesti poliisille maahanmuuttovastaisissa mielenosoituksissa.

Oikeus tuomitsi 59-vuotiaan Moussa Kadrin 18 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 20 viikon vankeusrangaistuksen uhalla tämän hyökättyä veitsen kanssa Koraanin polttaneen miehen kimppuun tämän vuoden helmikuussa.

Kadri oli raivostunut nähtyään Hamit Coskun nimisen armenialais-kurdilaisen islaminvastaisen aktivistin polttavan Koraanin Turkin suurlähetystön edessä Lontoossa, ja oli juossut Coskun luo huutaen ”Aion tappaa sinut,” huitoen tätä veitsellä. Coskunin kaaduttua maahan, muslimi oli potkinut tätä ja sylkenyt hänen päälleen samalla sanoen ”Poltatko Koraania? Se on minun uskontoni, sinä et polta Koraania!”

Kadri oli sanonut, että hän vain puolusti uskontoaan hyökätessään Coskun kimppuun.

Tuomari oli sanonut oikeudessa ”Minkälainen tahansa veitsirikos on asia, jonka oikeus ottaa erittäin vakavasti. Kun olet aseistautunut veitsellä, on aina mahdollisuus vakavaan vammaan tai kuolemaan, vaikkakin tahattomasti. Malttisi menettäminen sillä tavalla, kuin sinä menetit tuona päivänä, oli häpeällistä ja asia, jota tiedän sinun perustellusti häpeävän.”

Kadrin väitetty katumus teosta oli mennyt tuomarille läpi, ja tämä ei sen takia tuominnut muslimia ehdottomaan vankeuteen. Mies joutuu kuitenkin suorittamaan 150 tuntia yhdyskuntapalvelua ja maksamaan 150 punnan lakisääteisen lisämaksun. Tämä on vähemmän kuin mitä Coskun joutui tuomioksi maksamaan Koraanin polttamisesta, minkä hinnaksi tuli 240 puntaa ja 96 punnan lisämaksu.

Viime vuonna Britanniassa tuomittiin mies 18 kuukauden ehdottomaan vankeuteen tämän heiluteltuaan vihaisesti käsiään oltuaan humalassa maahanmuuttovastaisessa mielenosoituksessa ja huudeltuaan ”Kuka v**** on Allah?” Ilmeisesti tämä on Britannian oikeuden mielestä pahempi rikos kuin yritykset lyödä jotakuta veitsellä ja potkia maassa makaavaa.

Lähde: Breitbart

