Korkea venäläinen virkamies: Chabad-Lubavitch on uuspakanallinen kultti

Chabad on Venäjän ja Ukrainan hallitsevin juutalaisryhmä, ja tähän lausuntoon rabbit ja lähettiläät suhtautuivat erittäin kielteisesti.

Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Aleksei Pavlov on kirjoittanut mielipidekirjoituksessaan, että hän uskoo ”uuspakanallisten kulttien vahvistuneen Ukrainassa”, ja mainitsee yhdeksi niistä Chabad-Lubavitch -hasidiliikkeen.

Chabad on Venäjän ja Ukrainan hallitsevin juutalaisryhmä, ja syytös on tyrmistyttänyt rabbit ja lähettiläät.

”Lubavitcherin seuraajien tärkein elämän periaate on lahkon kannattajien ylivalta kaikista kansakunnista ja kansoista”, Pavlov sanoi.

Hän tarjosi esimerkin ja sanoi, että ”juutalais-ukrainalainen oligarkki Igor Kolomoisky on Lubavitcherin hasidi, ultraortodoksisen uskonnollisen liikkeen kannattaja”.

Hän lisäsi, että ”monet muutkin ukrainalaiset oligarkit kuuluvat tähän liikkeeseen, erityisesti Viktor Pintshuk, joka on Ukrainan toisen presidentin Leonid Kutšman vävy”.

Venäjän johtava rabbi tuomitsee ”mauttoman antisemitismin”

Venäjän johtava rabbi Berel Lazar tuomitsi jyrkästi Pavlovin lausunnot ja tuomitsi ne ”vulgaarina antisemitisminä”.

Lazar kirjoitti Pavloville vastauksena tämän lausuntoihin seuraavaa: ”Valitettavasti artikkeli sisältää kannanoton, jota on vaikea käsittää, muuta kuin loukkaus miljoonia juutalaisuskovaisia kohtaan, mukaan lukien Venäjän juutalaisten suuri enemmistö.”

”Pavlovin logiikkaa voidaan kutsua hölynpölyksi, vulgaariksi ja antisemitismiksi. Tämä on kuitenkin uudenlaista vanhaa veritekoa, ja jos niitä lausuu Venäjän turvallisuusneuvoston jäsen, se aiheuttaa valtavan vaaran juutalaisille”, Lazar korosti.

Hän sanoi vaatineensa ”välitöntä ja yksiselitteistä vastausta Venäjän yhteisöltä ja Venäjän viranomaisilta asiassa.”

”Lubavitch-hasidismi, Chabadin uskonnollinen liike ei ole lahko, vaan juutalaisuuden suuntaus”, Lazar kirjoitti.

”Nykyään se on suurin liike hasidien maailmassa, ja 90 prosenttia Venäjän juutalaisyhteisöissä työskentelevistä rabbeista kuuluu Chabadiin. Olen itsekin lubavitchilainen hasidi”, hän totesi.

Chabadin ideologiasta Lazar sanoi, että toisin kuin Pavlovin kirjoittamat ”kuvitelmat”, Chabad ”torjuu päättäväisesti epäjumalanpalveluksen ja tukee samalla kunnioittavasti kaikkia uskontoja, jotka opettavat uskoa yhteen Jumalaan”.

”Huomattava osa liikkeen yhteiskunnallisista, kulttuuri- ja koulutushankkeista on tarkoitettu juutalaisten lisäksi kaikille”, hän sanoi.

Mikä on Chabad-Lubavitch?

Chabad-Lubavitch (tai Chabad Lubavitch, joskus myös Chabad, Habad tai Lubavitch) on yksi hasidismi-juutalaisuuden suurimmista lahkoista ja yksi suurimmista ortodoksijuutalaisuuden hasidiliikkeistä maailmalla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Israelissa. Päämaja on New Yorkissa.

Liike on lähtöisin Venäjältä nykyisen Valko-Venäjän alueelta. Lubavitch on pienen valkovenäläiskaupungin nimi (tarkoittaa venäjäksi ”rakkauden kaupunkia”). Liikkeen perustajan Rabbi Shneur Zalmanin poika Dovber Schneuri (1773–1827) asettui kaupunkiin asumaan.

Järjestön Suomen osasto on toiminut noin vuodesta 2004, ja se muun muassa pitää Helsingissä päiväkotia. Järjestö omistaa Helsingissä Vanhan tulli- ja pakkahuoneen, johon se rakennuksen peruskorjauksen jälkeen perustaa näyttely- ja koulutuskeskuksen.

Lähde: Jerusalem Post