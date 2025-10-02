”Korkea verensokeri” sai syyrialaisteinin työntämään toisen nuoren junaraiteille

Itävallassa jo jonkin aikaa asustellut 15-vuotias syyrialaispoika sai tiistaina tuomion ryöstöstä, pahoinpitelystä ja varkaudesta – mutta käveli silti vapaana ulos oikeussalista.

Tapaus liittyy huhtikuun 27. päivänä tapahtuneeseen välikohtaukseen Korneuburgissa, Ala-Itävallassa, jossa poika yllättäen työnsi toisen teinin junaraiteille. Uhri selvisi onnekkaasti ruhjeilla ja naarmuilla, vaikka tilanne olisi voinut päättyä paljon vakavammin.

Oikeudessa syyrialaisnuori väitti, että uhri oli loukannut häntä sanallisesti, kutsuen häntä “narkkariksi ja pummiksi”. Valvontakameran tallenteet kuitenkin kyseenalaistivat provokaation väitteet.

Puolustuksessaan syyrisalaispoika vetosi terveydentilaansa: “Verensokerini oli korkea. Se tekee minut aina aggressiiviseksi,” hän perusteli tekoaan Wienin alueoikeudessa.

Kyseessä ei ollut hänen ensimmäinen väkivaltainen purkauksensa. Aiemmin tänä vuonna hän hyökkäsi hoitajan kimppuun yhteismajoituksessa ja ryösti toisen nuoren, vieden tältä puhelimen, kengät ja T-paidan. Lisäksi hän oli uhkaillut toista asukasta sanomalla: “Anna ne tavarat, tai vuodat verta tähän paikkaan.”

Kaikista rikkomuksista huolimatta tuomio jäi lieväksi: 20 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus ja yksi kuukausi ehdotonta vankeutta, joka oli jo suoritettu tutkintavankeudessa. Näin ollen hänet vapautettiin heti oikeudenkäynnin jälkeen.

Kun tuomari kysyi, miten hän aikoo jatkossa hallita “sokeripiikkejään”, poika vastasi: “Menen sairaalaan tai jotain.”

Lähde: Remix News

