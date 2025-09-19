Korkein oikeus tuomitsi Elokapinan mielenosoituksessa poliisia vastaan niskoitelleet sakkoihin – yksi oikeuden jäsenistä oli eri mieltä

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut Elokapina-mielenosoituksessa poliisia vastaan niskoitelleet mielenosoittajat sakkoihin.

Tapaus liittyy Tampereella elokuussa 2021 järjestettyyn Elokapina-mielenosoitukseen, jossa ajoradalla istuneet mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisin käskyä poistua ajoradalta.

Aiemmin Turun hovioikeus oli tuominnut mielenosoittajat niskoittelusta poliisia vastaan, mutta jättänyt heidät rangaistuksetta. Hovioikeus katsoi rangaistuksen kohtuuttomaksi siksi, että mielenosoittajat olivat olleet vapautensa menettäneinä noin 8-9 tuntia.

Myös Pirkanmaan käräjäoikeus oli jättänyt mielenosoittajat tuomitsematta rangaistukseen.

KKO kuitenkin katsoi, ettei sakkorangaistus ollut kohtuuton, vaikka mielenosoittajille oli aiheutunut vapaudenmenetys. Rikos ei KKO:n mukaan myöskään ollut sillä tavoin vähäinen, että se olisi antanut aihetta jättää heidät tuomitsematta rangaistukseen.

Yhteensä 12 mielenosoittajaa tuomittiin niskoittelusta poliisia vastaan 10 päiväsakkoon.

”Yleishyödyllinen ja epäitsekäs motiivi”

Yksi korkeimman oikeuden jäsenistä jätti asiassa eriävän mielipiteen. Hän olisi jättänyt mielenosoittajat ilman rangaistusta. Hänen mukaansa teko oli ”vahingollisuudeltaan ja vaarallisuudeltaan vähäinen”.

”Vastaajat (mielenosoittajat) ovat käyttäneet tapahtumahetkellä poliittisia perusoikeuksiaan osallistuessaan mielenosoitukseen, jonka tavoitteena on ollut herättää huomiota ympäristöarvojen puolesta. Katson, että myös vastaajien teon yleishyödyllinen ja epäitsekäs motiivi ympäristöarvojen puolustamiseksi puoltaa sitä, että heidän valitsemaansa menettelytapaa, joka sinällään täyttää niskoittelun tunnusmerkit, voidaan pitää vähäisenä”, hän sanoi lausunnossaan.

Elokapinan aktivisteja korkeimmassa oikeudessa edustanut juristi Tuuli Talvinko kuvaili KKO:n ratkaisua laadukkaaksi ja huolellisesti perustelluksi, vaikka sanoikin olevansa eri mieltä olleen jäsenen linjoilla.

”Ratkaisun perusteluista käy selvästi ilmi, että korkein oikeus ymmärtää hyvin mielenosoitusoikeuden merkityksen demokraattiselle yhteiskunnalle”, Talvinko kommentoi Elokapinan tiedotteessa.

STT

