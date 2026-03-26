Korkein oikeus tuomitsi Päivi Räsäsen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) ja tämän kirjoituksen julkaisseen Luther-säätiön asiamiehen, piispa Juhana Pohjolan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkorangaistuksiin.

Tuomio annettiin Päivi Räsäsen vuonna 2004 julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksista.

Noin 20-sivuisessa pamfletissa Räsänen käsittelee homoseksuaalisia suhteita kristillisen avioliittokäsityksen valossa. Pamfletissa Räsänen muun muassa sanoo homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi.

Lisäksi Räsäsen on vedonnut Raamatun sanaan siitä, että homoseksuaalisuus on syntiä. Samaan aikaan Räsänen on muistuttanut, että kaikki ihmiset ovat syntisiä.

Korkein oikeus katsoo, että pamfletin sisältö on homoseksuaaleja solvaavaa sekä heidän ihmisoikeuksia loukkaavaa ja siten vihapuhetta.

Alemmat oikeusasteet hylkäsivät syytteet

Helsingin hovioikeus hylkäsi kaikki syytteet Räsästä kohtaan marraskuussa 2023. Käräjäoikeus päätyi samaan ratkaisuun keväällä 2022.

Kyse oli Räsäsen homoja koskeneesta tviitistä, pamfletista ja lausunnosta radio-ohjelmassa.

Hovioikeus katsoi, ettei Räsänen ole syyllistynyt kirjoituksillaan tai lausunnoillaan homoseksuaalien solvaamiseen, vaan kyseessä oli uskonnollisen vakaumuksen mukainen avioliitto- ja perhekäsityksen puolustaminen.

Valtakunnansyyttäjä haki hovioikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, joka katsoi Räsäsen syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Räsäsen sosiaalisen median tileillään julkaiseman viestin osalta KKO hylkäsi syytteen.

Rangaistuksen suuruus on 20 päiväsakkoa. Räsäsen tuloilla maksettavaa koituu 1 800 euroa ja asiamiehelle 1 100 euroa. Juhana Pohjolan rangaistus oli myös 20 päiväsakkoa.

Lisäksi Suomen Luther-säätiö tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi vastaajat velvoitettiin poistamaan verkkojulkaisuista lainvastaisiksi katsotut kohdat.

Räsänen: Ei anteeksipyydettävää

Räsänen sanoi tiedotustilaisuudessaan harkitsevansa valitusta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

– Ajattelen, että edelleen on täysin laillista puhua, että samaa sukupuolta olevien suhteet ovat Jumalan tahdon vastaisia ja synti, Räsänen sanoo. Räsäsen mielestä tämä ei ole solvaus, vaan Raamatun opetus, joka nousee lähimmäisen rakkaudesta. En koe, että tässä suhteessa on anteeksipyydettävää.

– Jos tällä tarkkuudella lähdetään kaikenlaisia yhdyskuntia ja heidän tekstejään ja kirjoituksiaan käymään läpi, aikamoiset kirjaroviot voimme pystyttää, Räsänen sanoo.

– Pidän päätöstä erittäin järkyttävänä ja surullisena sanan- ja uskonnonvapauden kannalta.