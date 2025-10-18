Korkokielto asuntopolitiikkaan – Alankomaiden muslimit saavat oman halal-lainamallin

Alankomaissa ehdotetaan korottomia halal-asuntolainoja muslimien tueksi. DENK-puolueen mukaan perinteinen pankkijärjestelmä syrjii islamin oppien mukaisesti eläviä kansalaisia.
Lokakuun 29. päivän parlamenttivaalien lähestyessä vasemmistolainen DENK-puolue on herättänyt keskustelua ehdotuksellaan ottaa käyttöön niin sanottu ”halal-asuntolaina” – eli koroton lainamalli, joka on suunniteltu erityisesti muslimeille. Islamin oppien mukaan koron maksaminen tai vastaanottaminen on kiellettyä, mikä tekee perinteisistä pankkilainoista monille uskoville mahdottomia.
Puoluejohtaja Stephan van Baarle korostaa kampanjavideollaan, että tällainen rahoitusmuoto on välttämätön: ”Liian moni hollantilainen muslimi – ja myös moni muu, joka ei halua osallistua korkopohjaiseen järjestelmään – jää asuntomarkkinoiden ulkopuolelle juuri korkojen vuoksi.”
Van Baarlen mukaan islamin kielto koron perimisestä perustuu ajatukseen, että se tuottaa perusteetonta voittoa. Tämä estää monia muslimeja käyttämästä perinteisiä pankkipalveluita ja asuntolainoja.
DENK-puolueen tavoitteena on tehdä halal-asuntolainasta laillisesti hyväksytty ja osa valtion virallista politiikkaa mahdollisimman pian:
”Meidän näkökulmastamme halal-lainan – eli korottoman lainan – tulisi olla hallituksen linjaus viipymättä.”
Vaikka vastaavanlainen rahoitusmalli on ollut käytössä muslimienemmistöisissä maissa jo pitkään, sen virallistaminen Euroopan unionin jäsenvaltiossa merkitsisi merkittävää myönnytystä islamilaiselle vaikutusvallalle.
Lähde: European Conservative