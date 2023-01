Koronan jälkeen syntyvyys kääntyi jälleen laskuun

Suomalaisten syntyvyys on jälleen kääntynyt laskuun 2020-2021 koronapandemian aikana tapahtuneen pienen nousun jälkeen.

Vuoden 2022 alkuvuonna syntyi jopa mittaushistorian alhaisin määrä lapsia ja syntyvyys pysyi matalana koko vuoden. Tammi- ja marraskuun välillä on syntynyt 41 538 lasta, mikä on useita tuhansia lapsia vähemmän kuin tätä edellisenä vuonna.

Myös kokonaishedelmällisyysluku on laskussa. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen saa elämänsä aikana. Matalimmillaan suomalaisten kokonaishedelmällisyysluku on ollut vuonna 2019, jolloin tilastollisesti yhden naisen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,35. Vuoden 2022 ennakkolaskettu kokonaishedelmällisyysluku oli vielä alhaisempi, 1,33.

Lasku näyttää jatkuvan edelleen. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch on Yle:n uutisissa todennut, että alkuvuoden äitiysavustuksien haussa on tapahtunut kymmenen prosentin pudotus. Hän pitää syinä lähinnä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Maailman laajuisessa mittakaavassa syntyvyyden romahdus on Suomessa erityisen raju. Unkari on esimerkiksi vastannut syntyvyyden laskuun päättämällä poistaa tuloveron naisilta, jotka hankkivat lapsia alle 30-vuotiaina ja muilla tukijärjestelmillä, kuten raskauslainalla ja perheverovähennyksillä. Suomen hallitus ei kuitenkaan ole keskittänyt toimiaan ongelman ratkaisemiseksi, jotta suomalaisten syntyvyys jälleen kääntyisi nousuun.

Esimerkiksi vuoden 2023 äitiyspakkauksen vauvantarvikkeiden määrä on vähentynyt aiemmista vuosista, johtuen yleisestä hintatason noususta. Äitiyspakkauksen arvo on 170 euroa ja nykyisellään siinä on 5 tuotetta vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Vuoteen 2021 verrattuna tuotteiden määrä pienentyi 12 tuotteella ja 17 sitä edelliseen (2020). Kela on esittänyt äitiyspakkauksen arvon korottamista 30 eurolla, mutta tähän ei myönnytty.

