Koronapandemia on rikastuttanut rikkaita ja köyhdyttänyt köyhiä

Koronapandemia on kartuttanut yksinomaan kymmenen maailman rikkaimman henkilön omaisuutta 540 miljardilla eurolla.

Oxfam International -järjestö tarkastelee sosiaalisia ja taloudellisia epäsuhtia. Järjestön viimeisimmästä raportista ilmenee, että koronapandemia on hyödyttänyt taloudellisesti maailman rikkaimpia henkilöitä, joille on karttunut lisää omaisuutta 540 miljardin euron arvosta. Omaisuuslisä riittäisi kattamaan koko maailman koronarokotteet, ja järjestö kehottaakin maailman hallituksia harkitsemaan ylimääräisiä veroja superrikkaille.

Raportissa todetaan, että ennennäkemätön valtion tuki talouksille on johtanut osakemarkkinoiden nousuun, mikä on lisännyt merkittävästi miljardöörien varallisuutta samaan aikaan, kun reaalitalous on vuosisadan syvimmän taantuman äärellä. Raportista käy myös ilmi, että maailmanlaajuisesti miljardöörien varallisuus kasvoi huikealla 3,9 biljoonalla dollarilla 18. maaliskuuta – 13. joulukuuta 2020.

Järjestö nostaa yhdeksi esimerkiksi Amazonin omistajan Jeff Bezosin. Jos miljardööri antaisi kaikille 876 000 työntekijälleen 105 000 dollarin bonuksen, hänen omaisuutensa arvon nousu koronapandemian aikana riittäisi kattamaan kaikki kulut.

Samaan aikaan kun rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät. Oxfam arvioi, että köyhyysrajan alapuolella on nyt 200-500 miljoonaa ihmistä enemmän kuin ennen pandemian alkua.