Koronapandemia saattoi saada alkunsa paljon luultua aiemmin

Koronavirus saattoi lähteä liikkeelle Wuhanin eteläpuolelta Kiinassa jo syyskuussa 2019, epäilee Cambridgen yliopiston tutkijaryhmä.

Cambridgen yliopiston tutkijoista koostuva tiedemiesryhmä on analysoinut viruskantaa ympäri maailmaa ja laskenut, että pahamaineinen Sars-CoV-2 -virus olisi lähtenyt leviämään jo syyskuun 13. ja joulukuun 7. päivän välisenä aikana vuonna 2019.

– Virus on mutatoitunut ihmiseen tarttuvaan muotoon aiemmin, mutta pysynyt lepakoissa tai muissa eläimissä useita kuukausia, geneetikko Peter Forster kertoo.

– Syyskuun 13. ja joulukuun 7. päivän välisenä aikana virus on siirtynyt ihmiseen luoden verkoston, jonka olemme esittäneet PNAS-julkaisussa [Proceedings of the National Academy of Sciences], geneetikko jatkaa.

South China Morning Post kertoo tutkijaryhmän analysoineen viruskantaa matemaattisella algoritmilla, jonka avulla voidaan tarkastella organismien liikkeitä niiden mutatoitumisen kautta. Tutkijat yrittivät etsiä nollakohtaa – ”ensimmäistä potilasta” – toivoen apua Kiinasta, mutta jo ensimmäiset tulokset antoivat viitteitä, että polttopisteeksi kannattaa ottaa Wuhanin eteläpuoleinen osa Kiinaa. Ensimmäiset koronaviruksen aiheuttamat infektiot raportoitiin ensimmäistä kertaa Wuhanissa joulukuun 2019 alussa.

– Rekonstruoimme [algoritmin avulla] viruksen ensimmäisen merkittävän leviämisen ihmiseen, Forster kertoo.

Tutkijaryhmän raporttia ei ole vielä vertaisarvioitu.

Tutkijaryhmä herätti jo aiemmin kansainvälistä mielenkiintoa artikkelillaan viruksen evolutiivisesta historiasta. Artikkelissa todettiin, että koronaviruskanta Yhdysvalloissa ja Australiassa on geneettisesti lähempänä lepakoiden virusta kuin Itä-Aasiassa ja Euroopassa leviävä viruskanta.

Sars-CoV-2 eli COVID-19 on kehittynyt lepakoissa, ja sen on todettu vastaavan 96-prosenttisesti Yunnanissa vuonna 2013 lepakoista eristettyä koronavirusta. Vuoden 2019 Sars-CoV-2 -viruksen ja 2013 Yunnanin koronaviruksen välillä on tapahtunut satoja mutatoitumisia, mikä on merkille pantavaa, sillä tavallisesti koronavirus mutatoituu kerran kuukaudessa. Tämän vuoksi jotkut tutkijat ovat epäilleet viruksen kehittyneen ja levinneen eläimissä ja ihmisissä vuosien ajan kaikessa hiljaisuudessa ennen muuntautumistaan muotoon, joka kykenee infektoimaan ihmisen.