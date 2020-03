Koronavirus saattaa johtaa euroalueen hajoamiseen – Italia ensimmäinen lähtijä?

Britannian parlamentin ylähuoneen jäsen, itsenäinen sosiaalidemokraatti David Owen ei näe euroalueen tulevaisuutta valoisana vastikään puhjenneen koronapandemian varjossa.

David Owen uskoo, että 19 maan euroalue alkaa vähentämään jäseniään selvitäkseen koronapandemian aikaansaamasta talouden romahduksesta. Italia tulee olemaan ensimmäinen lähtijä, kertoo Express.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä euroalueen talous kasvoi tuskin ollenkaan. Ranskan bruttokansantuote kutistui 0,1 prosenttia ja samaan aikaan Italian 0,3 prosenttia. Suomen bruttokansantuote putosi euroalueella eniten, 0,4 prosenttia. Koko euroalueen kasvu ylsi vain 0,1 prosenttiin.

Kaiken lisäksi koronavirus on ottamassa euroalueen kynsiinsä. COVID-19 -viruksen aiheuttamia tautitapauksia on tullut EU-maista eniten ilmi Italiassa. Artikkelin kirjoittamisen hetkellä tapauksia on lähes 18 000 ja kuolonuhreja yli 1200.

David Owen ei näe euroalueen tulevaisuutta kovin ruusuisena.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se ei selviä.

Owen uskoo, että selvitäkseen jo aiemmin alkaneesta talouden laskusuhdanteesta, jonka etenemistä koronavirus kiihdyttää, euroalueen tulee vähentää jäsenmääräänsä. Owenin mukaan uusi supistunut euroalue ei pitäisi sisällään Italiaa.

Capital Ecnomics -yhtiön ekonomisti Jack Allen-Reynolds kertoo, että koronaviruksen johdosta asetetut rajoitukset Italiassa syöksevät matkailu-, ravintola- ja majoitusalat kurimukseen, mikä voimistaa viime vuotista bruttokansantuotteen laskua.