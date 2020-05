Koronaviruspandemia hiljensi turvapaikkojen hakemisen Suomesta

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut selvästi koronaviruspandemian aikana. Suomen rajoilla ei ole jätetty turvapaikkahakemuksia sen jälkeen, kun rajaliikenteen rajoitukset tulivat voimaan 19.3.2020.

Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia on jätetty ajanjaksolla 19.3.-30.4.2020 yhteensä 78. Hakijat ovat pääosin oleskelleet Suomessa jo ennen kuin maahantulon rajoitukset tulivat voimaan koronaviruspandemian takia. Kahdeksan hakijan saapumisajankohtaa ja matkareittiä selvitetään vielä turvapaikkatutkinnassa.

– Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on muutenkin ollut alhainen viime vuosina, mutta juuri nyt hakijoita tulee koronan takia poikkeuksellisen vähän, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Kaikkiaan vuonna 2020 on jätetty 502 ensimmäistä turvapaikkahakemusta.

Maahanmuuttovirasto tekee päätöksiä vireillä oleviin turvapaikkahakemuksiin normaalisti myös pandemian aikana. Turvapaikkapuhuttelut olivat tilapäisesti keskeytettyinä noin kuukauden ajan maaliskuun puolesta välistä alkaen, mutta nyt ne on taas aloitettu. Puhutteluja pidetään tiloissa, joissa työntekijät ja asiakkaat pystytään suojaamaan riittävällä tavalla mahdollisilta koronatartunnoilta. Käytetyissä puhuttelutiloissa on muun muassa pisaratartunnoilta suojaavat suojapleksit.

– Pandemian aikana hakemusjonoa on pystytty lyhentämään merkittävästi. Päätöksiä on saatu tehtyä normaalilla tavalla jo puhutelluille hakijoille samalla kun uusia hakemuksia on tullut vähänlaisesti. Selkeästi suurimmassa osassa jäljellä olevista hakemuksista käsittelyn eteneminen edellyttää hakijan puhuttelua. Jatkossa päätösmäärään vaikuttaa suoraan puhuttelujen määrä. Teemme parhaillaan tilajärjestelyjä, joiden myötä voimme lisätä puhuttelujen määrää turvallisesti, sanoo Lehtinen.

Kansainvälistä suojelua voi hakea myös poikkeusolojen aikana. Turvapaikkahakemuksen voi tehdä vain Suomessa, kuten tavallisestikin. Poliisi tai Rajavartiolaitos ottaa vastaan hakemuksen, kun turvapaikanhakija saapuu Suomeen ja ohjaa hakijan vastaanottokeskukseen. Jos turvapaikanhakija saapuu Suomeen ulkomailta, vastaanottokeskus ohjaa hänet 14 vuorokauden karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.