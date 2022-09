Kotejaan tänä talvena liikaa lämmittävät sveitsiläiset voivat joutua maksamaan mojovat sakot ja joutua 3 vuodeksi vankilaan

Maan radikaaleissa uusissa lakiehdotuksissa kansalaiset saattaisivat joutua ilmiantamaan naapureitaan kotiensa liiasta lämmittämisestä.

Sveitsin kansalaiset, jotka rikkovat maan uusia lämmityssääntöjä, joiden mukaan asuntoja ei saa lämmittää tänä talvena yli 19 °C:n lämpötilaan, voivat joutua maksamaan 3 000 Sveitsin frangin päiväsakon ja joutua jopa kolmeksi vuodeksi vankilaan.

Maan energiahuoltoa koskevan uuden lainsäädännön mukaan asuntojen lämmittäminen yli 19 °C:n lämpötilaan on lainvastaista energiapulan sattuessa. Lisäksi kuumaa vettä ei saa lämmittää yli 60 asteeseen. Kannettavat sähkölämmittimet, saunat ja lämmitetyt uima-altaat ovat kiellettyjä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on jo pitkään katsonut, että lapsille, vanhuksille ja niille, joilla on jo olemassa olevia terveysongelmia, suositellaan enintään 20 °C:n lämpötilaa.

Sveitsin talousministeriön (DEF) tiedottaja Markus Spörndli selitti, että ”maan huoltolakien rikkomukset ovat aina rikoksia, ja kantonien on nostettava niistä syytteet viran puolesta.”

Uusia energialakeja rikkoville kuluttajille määrättävä sakko vaihtelee 30 frangista enintään 3 000 frangiin päivässä, Spörndli sanoi ja vahvisti, että summa riippuu rikkomuksen luonteesta ja tekijän taloudellisesta tilanteesta.

Lisäksi hallituksen ohjeiden tahallisesta rikkomisesta voi seurata jopa kolmen vuoden vankeusrangaistus, mitä Spörndlin mukaan hallitus toivoo vältettävän.

”Asetusluonnokset perustuvat ensisijaisesti siihen, että väestön suuri enemmistö kunnioittaa lakeja”, hän lisäsi.

Talousministeri Guy Parmelin sanoi liittoneuvoston lehdistötilaisuudessa viime keskiviikkona, että Sveitsi ei ole ”poliisivaltio”. Sveitsiläisen uutistoimiston Blickin mukaan Sveitsissä saatetaan kuitenkin tehdä pistokokeita, joilla varmistetaan, että ihmiset noudattavat sääntöjä.

Sveitsin kantoneilla on nyt 22. syyskuuta asti aikaa keskustella ehdotuksista ja selvittää, miten niitä voidaan valvoa. Jotkut virkamiehet ovat huolissaan siitä, että uteliaiden naapureiden valituksia voi tulla valtavasti.

DEF odottaa, että sakkoja jaetaan vain, ”jos rikkomuksesta on ilmoitettu ja se on tarkastettu ja voitu näyttää toteen”. Poliisipäälliköt uskovat kuitenkin, että täytäntöönpano on vaikeaa.

”On vielä muutamia avoimia kysymyksiä, jotka on selvitettävä”, Fredy Fässler sanoi Blickille ja lisäsi, ettei hän halua energiapoliisin kulkevan ovelta ovelle: ”Haluamme soveltaa asetusta harkiten.”

