Kotihoidon työntekijä raiskasi vanhuksen – uhrin poika kuuli kaiken puhelimessa

Ruotsin Vänersborgissa kotihoidon työntekijä tuomittiin törkeästä seksuaalisesta väkivallasta, jonka uhri löydettiin kuolleena vain viikkoja myöhemmin.

67-vuotias nainen Vänersborgissa kuoli pian sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut vakavasta seksuaalisesta väkivallasta kotihoidon yhteydessä. Tapauksesta tuomittu Mahamad Almousa, 26, sai vuoden vankeutta ja kymmenen vuoden maastakarkotuksen Syyriaan.

Pahoinpitely tapahtui huhtikuun 3. päivänä viime vuonna. Uhrin poika kuuli äitinsä hätääntyneet huudot puhelimessa tapahtuman aikana. Poliisi ehti kuulustella naista kolme kertaa ennen kuin hänet löydettiin kuolleena 20. huhtikuuta. Kuolinsyy jäi oikeudenkäynnissä epäselväksi.

Nainen kertoi Almousan koskettaneen häntä vaatteiden alta ja maanneen hänen päällään sängyssä. Hän kuvaili miehen olleen seksuaalisesti kiihottunut. Almousa kiisti syytökset ja väitti kosketuksen olleen osa hierontaa, jonka nainen olisi itse pyytänyt. Almousa väitti myös, että sen jälkeen nainen oli raahannut hänet sänkyynsä. Käräjäoikeus ei pitänyt miehen selitystä uskottavana, viitaten uhrin terveydentilaan ja fyysisiin rajoitteisiin.

Tuomion lisäksi Almousa velvoitettiin maksamaan 152 000 kruunun vahingonkorvaukset uhrin kuolinpesälle ja pojalle.

Lähde: Samnytt

