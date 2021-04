Kotimaissaan lomailevat maahanmuuttajat tuovat koronatartuntoja Norjaan

Norjan viranomaiset vetoavat nyt maahanmuuttajiin, jotta nämä lopettaisivat lomailun kotimaissaan.

Keskimäärin joka neljännessä ulkomailta Oslon lentokentälle saapuvalla lennolla on koronatartunnan saanut henkilö. Osuus on erityisen suuri lennoilla, jotka saapuvat Istanbulista ja Dubaista, jotka ovat merkittäviä Aasiasta, Lähi-idästä ja Afrikasta saapuvien välietappeja.

Suuri osa tartunnan saaneista on Norjassa asustelevia ​​maahanmuuttajia, jotka ovat olleet lomalla Pakistanissa, Somaliassa, Irakissa, Iranissa ja Afganistanissa.

Lisäksi jopa 80 prosenttia positiivisiksi todetuista kantaa uusia, huolestuttavia virusvariantteja.

Norjan terveysviranomaiset vetoavat nyt maahanmuuttajiin, jotta nämä välttäisivät kotimaan lomia. Viranomaiset ovat muun muassa palkanneet pakistanilaisia ​​lääkäreitä, jotka sosiaalisessa mediassa neuvovat maahanmuuttajia. Norjassa asustelevat pakistanilaiset yleensä vierailevat kotimaassaan pääsiäisen aikana.

Norjassa sairaalaan joutuneista Covid-19 -potilaista 57 prosenttia on syntynyt ulkomailla. Koko pandemian aikana noin 2,5 prosenttia kaikista Norjassa asuvista ulkomailla syntyneistä on saanut tartunnan, kun taas Norjassa syntyneiden henkilöiden osuus on noin prosentti. Ero kasvaa koko ajan.

Lähteet Berlingske, Aftenposten (1, 2).