Kotkassa ja Posiolla tehtailtiin miljoonilla euroilla marihuanaa

Poliisi paljasti Kotkassa ja Posiolla vuosia toimineet ammattimaiset kannabiskasvattamot. Marihuanaa ehdittiin tuottamaan arviolta 150-214 kiloa.

Poliisi paljasti lokakuussa 2020 Kotkassa ammattimaisen kannabiskasvattamon, joka ehti toimia vuodesta 2017 saakka. Asian tutkinnan edetessä selvisi, että toimintaa oli vuonna 2019 laajennettu myös Posiolle. Rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 8, joista kolme on edelleen asian johdosta vangittuina. Esitutkinta poliisin puolelta on valmistunut ja asia siirtyy syyttäjälle.

Molemmat kasvattamot olivat erittäin ammattimaisesti rakennettuja. Posion kasvattamona toiminut 45 000 euron arvoinen kiinteistö oli kasvatustoimintaa varten hankittu. Toiminta henkilöiden kesken on ollut organisoitua: osa epäillyistä on toiminut kiinteistöjen hankinnassa, osa kasvattamoiden rakentamisessa ja osa on palkattu kannabiskasvien kasvattajiksi.

Esitutkinnan perusteella valmista marihuanaa on ehditty valmistaa ja välittää eteenpäin 150-214 kiloa. Eteenpäin välitetyn marihuanan arvo katukaupassa on noin 3 – 4,28 miljoonaa euroa. Rikoksesta epäiltyjen on laskettu saaneen välitetystä marihuanasta rikoshyötyä itselleen yhteensä arviolta 1 052 800 euroa.

Poliisi on takavarikoinut esitutkinnan aikana 247 kasvamassa ollutta kannabiskasvia, yli 10 kiloa valmista marihuanaa, arviolta 80 000 euron arvoiset kasvatusjärjestelmät, 145 416 euroa käteistä rahaa sekä noin 30 000 euron arvoisen, rikoksesta saaduilla rahoilla hankitun auton. Turvaamistoimena vakuustakavarikkoon on lisäksi määrätty muun muassa useita kiinteistöjä, ajoneuvoja sekä käteistä rahaa yhteensä yli 300 000 euron arvosta.

Kaakkois-Suomen alueella huumausainerikoksena kirjattavia kannabisviljelmiä paljastuu vuosittain noin 60-70. Näistä yhdestä viiteen kirjataan törkeänä huumausainerikoksena. Täysin ammattimaisia kasvattamoja paljastuu alueella harvemmin, arviolta yhden tai kahden vuoden välein. Rikoshyödyn ja sen takaisin saannin osalta nyt syyteharkintaan siirtyvä rikoskokonaisuus on alueen suurimpia.