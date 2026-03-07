Koulunkäynninohjaajaa epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan asiassa, jossa kolmekymppistä koulunkäynninohjaajana työskennellyttä miestä epäillään useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Juttukokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan.

Poliisi on selvittänyt rikoskokonaisuuden, jossa 31-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen lukuisiin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin.

Kokonaisuudessa on kaikkiaan 14 asianomistajaa. Valtaosa poliisin tietoon tulleista rikosepäilyistä koskee pienten lasten salakatselua ja lasta seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapitoa.

– Miehen epäillään kuvanneen salaa kännykällään vähäpukeisia ja alastomia esikouluikäisiä sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisia poikia satakuntalaisen uimahallin pesu- ja pukutiloissa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Karrento Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Kuvattua materiaalia ei ole levitetty

Laite-etsinnöissä kerättyjen tietojen perusteella materiaali on kuvattu maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2024. Mies työskenteli tuolloin koulunkäynninohjaajana mutta ei työskentele koululla enää.

– Mies on tallentanut kuvaamansa materiaalin itselleen. Esitutkinnassa ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että hän olisi levittänyt kuvia tai videoita eteenpäin, Karrento sanoo.

Yhdessä tutkituista tapauksista miehen epäillään salakuvaamisen ja kuvatun materiaalin hallussapidon lisäksi kosketelleen lasta, jolloin tutkittavana rikosnimikkeenä on ollut myös seksuaalinen kajoaminen lapseen.

Epäillään myös törkeästä lapsenraiskauksesta

Rikoskokonaisuuden myötä poliisi on lisäksi paljastanut kaksi lapsiin kohdistunutta törkeää rikosepäilyä.

Toisessa samaa miestä epäillään törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta tekohetkellä 11-vuotiaaseen poikaan. Tapauksessa mies oli ollut usean vuoden aktiivisessa yhteydenpidossa lapseen pikaviestisovelluksen välityksellä sekä kutsunut lasta kotiinsa.

Toisessa tapauksessa miestä epäillään vuonna 2019 tapahtuneesta törkeästä lapsenraiskauksesta, joka kohdistui tekohetkellä 12-vuotiaaseen poikaan.

Epäilty oli vangittuna esitutkinnan alussa. Hän on tunnustanut teot. Rikoskokonaisuuden esitutkinta on päättynyt ja asia on siirtynyt syyteharkintaan.