Koulusurmaaja-transvestiitti halusi ”tappaa pieniä valkoisia poikia” – manifesti vuotanut julkisuuteen

Nashvillen kristillisessä koulussa useita lapsia ampunut transvestiitti Audrey Hale näyttää saaneen alkunsa yhteiskunnallisesta vihasta valkoisia kohtaan. Tämä käy ilmi hänen julkisuuteen vuotaneesta manifestistaan.

Audrey ”Aiden” Hale, nainen, joka väitti olevansa mies, murhasi maaliskuussa kolme yhdeksänvuotiasta lasta ja kolme aikuista kristillisessä koulussa Nashvillessä, Tennesseessä. Poliisi ampui hänet itse kuoliaaksi hyökkäyksen aikana.

Las imágenes del tiroteo en un colegio de #Nashville En las imágenes se ve cómo la atacante #AudreyHale atraviesa las puertas de cristal a tiros y apunta con un fusil semiautomático por los pasillos del colegio en Tennessee y el momento donde es abatida pic.twitter.com/AD2G4ouJ3w — El Mañana de Reynosa (@elmananareynosa) March 28, 2023

On ollut jo melko pitkään tiedossa, että transvestiitti jätti jälkeensä manifestin. Viranomaiset ovat kuitenkin kieltäytyneet paljastamasta manifestin sisältöä, mikä on herättänyt epäilyksiä.

Nyt The Post Millennial kertoo, että valokuvia manifestiksi väitetystä asiakirjasta on vuotanut julkisuuteen. Kuvat käsinkirjoitetuista sivuista julkaisi ensimmäisenä suosittu konservatiivinen YouTube-kanava ”Louder with Crowder”.

BREAKING: Images confirmed AUTHENTIC by @FOXNashville ”NASHVILLE, Tenn. (WZTV) — Social media photos claiming to show some of the writings by The Covenant School shooter Audrey Hale are authentic, FOX 17 News has confirmed through a source.” Source: https://t.co/4sBIDgwqSv https://t.co/vDGAPPh7Oa — Steven Crowder (@scrowder) November 6, 2023

Muistiinpanoissa todetaan muun muassa, että ”kuoleman päivä” on koittanut:

”Päivä on vihdoin saapunut! Voin tuskin uskoa, että se on täällä. En tiedä, miten olen päässyt näin pitkälle, mutta tässä olen. Olen hieman hermostunut, mutta myös innoissani. Olen ollut innoissani viimeiset kaksi viikkoa.”

Yhdellä sivulla, jonka otsikkona on ”Tappakaa nuo lapset!!!”, Audrey Hale kutsuu oppilaita ”crackers” (eli kalpeanaamoiksi, halventava termi valkoisille ihmisille) ja ilmaisee vihaavansa heidän ”valkoisten etuoikeuksiaan”. Se, että kaikki valkoiset ihmiset ovat ”rasisteja”, joilla on ”etuoikeus” ja jotka sortavat muita kuin valkoisia, on trendikäs vasemmistolainen ajatus, josta on viime vuosina tullut Yhdysvalloissa lähes valtiollinen ideologia.

Manifesti on päivätty 2. maaliskuuta 2023. Ampumisen jälkeen kerrottiin, että Audrey Halella oli käsinkirjoitettuja muistiinpanoja mukanaan, kun hänet tapettiin.

Lähde: Fria Tider

