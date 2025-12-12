Koulutytön joukkoraiskaus puistossa: Afganistanista saapuneet ”lapsipakolaiset” tuomittiin – video kuvattiin uhrin puhelimella

Uhrin oma puhelin tallensi kolme minuuttia kestäneen painajaisen. Videon kerrotaan olevan niin järkyttävä, että sen julkistaminen voisi aiheuttaa mellakoita.

Kaksi Afganistanista kumiveneellä Englannin kanaalin yli saapunutta turvapaikanhakijaa on tuomittu pitkään vankeuteen järkyttävästä rikoksesta, joka ravisteli Britanniaa. Vain muutamia kuukausia maahan tulonsa jälkeen 17-vuotiaat Jan Jahanzeb ja Israr Niazal hyökkäsivät 15-vuotiaan koulutytön kimppuun Leamington Span puistossa toukokuun 10. päivänä viime vuonna.

Tyttö, joka oli viettänyt iltaa ystäviensä kanssa, joutui väkisin raahatuksi syrjäiseen paikkaan. Hän kuvasi tapahtumat omalla puhelimellaan – kolmen minuutin mittainen video paljastaa hänen epätoivoiset huutonsa ja avunpyyntönsä. ”Te aiotte raiskata minut”, kuuluu hänen itkunsa nauhoitteella. Videolla hän rukoilee, ettei häntä vietäisi puistoon, mutta poikien väkivalta pakotti hänet seksuaalisiin tekoihin ennen kuin hän onnistui pakenemaan.

Warwickin Crown Courtissa esitetty tallenne sai jopa puolustuksen asianajajat varoittamaan sen kauhistuttavasta sisällöstä. Niazalin asianajaja Joshua Radcliffe totesi, että jos video päätyisi julkisuuteen, se voisi aiheuttaa mellakoita. Jahanzebin puolustaja puolestaan yritti estää median raportointia tekijöiden taustasta, mutta tuomari hylkäsi vaatimuksen ja hyväksyi Daily Mailin pyynnön nimet julkaistavaksi.

Tuomari Sylvia de Bertodano langetti Jahanzebille kymmenen vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeustuomion sekä Niazalle yhdeksän vuoden ja kymmenen kuukauden tuomion. Hän totesi, että pojat olivat pettäneet aidot pakolaiset ja riistäneet uhrilta lapsuuden. ”Teidän tulisi tuntea syvä ja pysyvä häpeä”, tuomari lausui.

Uhrin oma todistus oli pysäyttävä: ”Päivä, jolloin minut raiskattiin, muutti minut ihmisenä. En ole enää iloinen ja huoleton teini. Tämä oli ensimmäinen seksuaalinen kokemukseni. Vihaan sitä, että minua pidetään uhrina – vaikka juuri sitä olen.”

Molemmat pojat asuivat veronmaksajien kustantamissa majoituksissa tekohetkellä. He tunnustivat rikoksen lokakuussa. Jahanzeb saattaa kohdata karkotuksen, mutta Niazalia laki suojaa, sillä hän tunnusti ennen täysi-ikäisyyttään. Hänen asianajajansa totesi, että tämä antaa nuoremmalle rikolliselle mahdollisuuden ”rakentaa elämänsä uudelleen” Britanniassa.

Tuomari kuitenkin ilmoitti suosittelevansa sisäministerille, että molempien karkottamista harkitaan. Tapaus on nostanut esiin kysymyksen siitä, kuinka Britannian siirtolaispolitiikka ja ”lapsipakolaisten” erityiskohtelu voi johtaa vaarallisiin seurauksiin.

Lähde: Daily Mail

