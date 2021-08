Kreikkalaiset ministerit Turkin rajalla: Kreikan rajat ovat ”läpäisemättömiä”

Kreikan kansansuojeluministeri Michalis Chrysochoidis ja puolustusministeri Nikos Panagiotopoulos sanoivat perjantaina, että Kreikan rajat ”pysyvät turvassa ja läpäisemättöminä” vieraillessaan Evrosin koillisosassa Turkin rajan tuntumassa perjantaina.

– Afganistanin kriisi luo uuden todellisuuden geopolitiikkaan ja samalla se saa aikaan mahdollisuuden siirtolaisvirtoihin, Chrysochoidis sanoi.

Hän jatkoi, että Kreikka ei voi odottaa passiivisena ja toimettomana mahdollisia seurauksia.

Panagiotopoulos puolestaan sanoi, että Kreikka ”suojautuu kaikilta mahdollisilta tai olemassa olevilta turvallisuusuhkilta”.

Hallituksen tiedottaja sanoi torstaina, että rajajoukot ovat valmiina siirtolaisten saapumisen varalta.

Kreikka on ottanut opiksi kevään 2020 siirtolaiskriisistä, jolloin Turkki avasi rajat alueellaan oleileville kolmansien maiden siirtolaisille ja yritti auttaa näitä pääsemään Euroopan unioniin. Evrosin 27 kilometrin pituisen aidan rakentaminen sekä automatisoidun rajavalvontajärjestelmän asennus on nyt saatu päätökseen ja Kreikka on valmiina siirtolaisvyöryn varalta.

Lähde Kathimerini.