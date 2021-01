Kreikan arkkipiispa: ”Islam ei ole uskonto, se on poliittinen puolue”

Kreikan arkkipiispa Ieronymos II sanoo, että hänen mielestään islam ei ole uskonto vaan ”poliittinen puolue” ja siihen uskovat ovat ”sodan kansaa”.

Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa Ieronymos II ilmaisi näkemyksensä islamista puhuessaan ortodoksikirkon roolista vuoden 1821 vallankumouksessa, jolloin Kreikka vapautti itsensä turkkilaisten ottomaanivalloittajien islamilaisesta ikeestä.

– Islam … ei ole uskonto, se on poliittinen puolue, se on politiikan harjoittamista ja kyseessä on sodan kansa … tämä on islamille luonteenomaista, arkkipiispa sanoi.

Arkkipiispa myös muistutti, että ortodoksisen kirkon papisto oli vahvasti mukana Kreikan vapaussodassa ja tästä syystä monet liput vallankumouksen aikana esittivät kristittyjen ristejä.

