Kreikan ensimmäinen moskeija avattiin Ateenassa

Kreikka sai ensimmäisen modernin ajan moskeijansa perjantaina.

Useiden valituksista johtuneiden viivästysten jälkeen Kreikan ensimmäinen moskeija avattiin Votanikosin alueella Ateenassa, kertoo Greek Reporter. Moskeijan vihkimistilaisuuteen osallistui Kreikan uskonnollisten ja opetusasioiden ministeri Costas Gavroglou.

Ministerin mukaan Ateenassa on lopultakin paikka, missä kreikkalaiset, siirtolaiset, pakolaiset ja muslimituristit voivat harrastaa Allahin palvontaa.

– Uskonnonvapaus ei liity siihen, kuinka joku on maahamme päätynyt. Se on kuten koulutus ja terveydenhuolto … se on kiistämätön ihmisoikeus, ministeri selvitti.

Sidi Mohammed Zaki, moskeijan imaami, kertoi muslimiyhteisön odottaneen kauan projektin hedelmää.

– Kuten tiedetään, islam on rauhan uskonto, veljeys, yhtenäisyyden uskonto, eikä ketään suljeta sen ulkopuolelle, imaami sanoi ja kiitti kreikkalaisia muslimien hyväksymisestä Kreikan kansalaisiksi.

Ateenan moskeijassa ei ole vielä minareettia eikä kovaäänisiä ulkoilmaan kaiutettavia rukouskutsuja varten. Moskeijaan mahtuu kerrallaan 300 miestä ja 50 naista.

Ateena on tähän saakka ollut yksi harvoista pääkaupungeista, joissa ei ole ollut moskeijaa. Kaupungin muslimit ovat pääasiassa lähtöisin Afrikasta ja Aasiasta.