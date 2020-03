Kreikan rajalla tulehtunut tilanne jatkuu – VIDEO

Kreikan ja Turkin rajalla yhteenotot jatkuvat Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten ja Kreikan rajaviranomaisten kesken. Tulijat kaatoivat sunnuntaina puun raja-aidan päälle päästäkseen tunkeutumaan Kreikkaan. Viranomaiset käyttivät kyynelkaasua tulijoita vastaan ja paikkasivat rajaesteen.

Tapaus sattui jälleen Kreikan Kastaniesin ja Turkin Pazarkulen välisellä raja-asemalla. Tällä kertaa rajan yli pyrki noin 200 henkilön joukko.

Muutamia päiviä sitten rajan yli pyrittiin väkisin alkeellisella muurinmurtajamenetelmällä.

YK:n erityistarkkailija Felipe González Morales arvostelee Kreikan toimia. Hän vaati lopettamaan väkivallan tulijoita kohtaan sekä päästämään tulijat maahan. Chileläinen kansainvälisen oikeuden professori väittää tulon estämisen olevan kansainvälisen lain vastaista. Tällä hän ilmeisesti viittaa Geneven pakolaissopimukseen.

Kyseisen 1951 solmitun sopimuksen 33. artiklan mukaan rajalta käännyttäminen on kiellettyä, jos tulija saapuu maasta, jossa hänen henkeensä ja terveyteensä kohdistuisi uhka rodun, uskonnon, kansallisuuden, ryhmään kuulumisen tai poliittisen vakaumuksen johdosta.

Turkki pakolaissopimuksen allekirjoittajana ei ole tällainen uhka. Turkissa itsessään on asutettuna miljoonia pakolaisia tai siirtolaisia Syyriasta, Irakista ja Afganistanista, jotka muodostavat pääosan myös rajalle saapuneista. Lisäksi valtio voi sopimuksen mukaan estää maahan tulemasta sellaisia pyrkijöitä, jotka painavien seikkojen perusteella olisivat maalle tai sen väestölle turvallisuusuhka tai olisivat erityisen vakavan rikoksen perusteella joutumassa oikeuden eteen.

Alueelle saapui viime kuun vaihteessa tuhansia pyrkijöitä Turkin presidentti Erdoganin ilmoitettua aukaisevansa rajan Kreikkaan. Turkki kuljetti välittömästi tulijoita rajalle bussilasteittain. Median mukaan paikalle olisi saapunut 4000 henkilöä. Kreikka esti heidän tulonsa ja julisti, ettei maa ota vastaan turvapaikanhakijoita ainakaan kuukauteen. Tämä johtuu erityisesti vaikeutuneesta tilanteesta pakolaisleireillä Kreikan saarilla.

Rajan yli on aiemmin pyritty tulemaan väkisin leikkaamalla aukkoja raja-aitaan. Maansiirtokoneiden avulla on myös pyritty aita murtamaan. Kreikka on estänyt hankkeet. Sen viranomaisten apuna on kalustoa ja miehiä eräistä EU-maista. Euroopan Unioni on antanut Kreikalle tukensa sen puolustaessa unionin ulkorajaa. Tuki löytyi pitkin hampain myös Suomen hallitukselta.

Lähteet Junge Freiheit, Zeit, NewsIt.