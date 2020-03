Kreikan tiukennettu merialueen valvonta tehoaa

Kreikan rannikkovartioston suorittama merivalvonta maan merialueen turvaamiseksi laittomalta siirtolaisuudelta tuottaa tulosta.

Maaliskuun 1. ja 11. päivän välisenä aikana Kreikan rannikkovartiosto torjui 43 alusta, joissa oli kaikkiaan 1527 laitonta siirtolaista. Kathimerinin mukaan rannikkovartiostoa avustivat tehtävässä laivasto sekä maavoimat.

Kreikan puolustusministeriö määräsi aiemmin puolustusvoimia ottamaan käyttöön hyökkäävämmän taktiikan, joka pitää sisällään muun muassa rajan tuntumassa suoritetun partioinnin sekä toimenpiteet, joilla Turkin rannikkovartiostoa estetään palauttamasta siirtolaisten käyttämiä veneitä Turkin rannikolle uusia tulijoita varten.

Samaan aikaan Kreikan rannikkovartiosto on suorittanut 17 SAR-operaatiota (Search And Resque) merelle, joissa on kuljetettu 445 siirtolaista Kreikkaan. Kreikan saarilta on otettu kiinni 1309 mereltä saapunutta laitonta siirtolaista.