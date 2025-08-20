Kreikassa laittomille maahanmuuttajille asennetaan elektroniset tunnisteet ja viedään suoraan säilöönottokeskuksiin odottamaan palauttamista

Uusi toimenpide on seurausta Pohjois-Afrikasta saapuvien henkilöiden määrän kasvusta, ja se on osa Kreikan maahanmuuttopolitiikan laajempaa tiukkaa uudistusta.

Kreikan hallitus on ilmoittanut suunnitelmista vaatia maahanmuuttajia, joiden turvapaikkahakemus on hylätty, käyttämään elektronisia nilkkarannekkeita, jotta heidän liikkumistaan voidaan seurata karkottamista edeltävinä viikkoina.

Maahanmuuttoministeri Thanos Plevris sanoi maanantaina, että järjestelmä, joka otetaan käyttöön osana lainsäädäntöpakettia. Sen odotetaan tulevan hyväksytyksi ennen vuoden loppua, ja se varmistaa, että karkotuspäätökset pannaan täytäntöön nopeammin ja tehokkaammin.

Suunnitelman mukaan sähköistä valvontaa sovelletaan 30 päivän ajan, kun kaikki muutoksenhakumenettelyt on saatettu päätökseen ja käännytyspäätös on lopullinen. Tänä aikana maahanmuuttajien on noudatettava karkotusehtoja tai palattava välittömästi lähtömaahansa. Laiminlyönti voi johtaa rikossyytteisiin.

Toimenpiteisiin sisältyy myös taloudellinen kannustin vapaaehtoiseen paluuseen. Hallitus harkitsee 2 000 euron bonuksen maksamista maahanmuuttajille, jotka suostuvat lähtemään nopeasti tai tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa sovitun nopeutetun paluuaikataulun mukaisesti. Plevris korosti, että tämä säästäisi resursseja ja vähentäisi säilöönottokeskusten kuormitusta ja poistaisi samalla kannustimet laittomaan oleskeluun.

Lainsäädäntöpaketti esitellään parlamentille ensi kuussa, ja siihen sisältyy kovempia rangaistuksia karkotusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Tämä on seurausta siitä, että Libyasta Kreetan saarelle saapuvien henkilöiden määrä on kasvanut merkittävästi viime kuukausina. Plevris vahvisti, että uusia, tiukempia toimenpiteitä esitetään kesätauon jälkeen.

Laittomat maahantulijat viedään suoraan säilöönottokeskuksiin

Ilmoitus perustuu pääministeri Kyriakos Mitsotakisin viime kuussa julkistamaan maahanmuuttopolitiikan tiukkaan muutokseen. Parlamentissa puhuessaan Mitsotakis ilmoitti, että Pohjois-Afrikasta meritse saapuvien maahanmuuttajien turvapaikkahakemusten käsittely keskeytetään kolmeksi kuukaudeksi. Hän kuvasi Kreetalle ja läheiselle Gavdosin saarelle saapuvien henkilöiden määrän lisääntymistä kiireelliseksi haasteeksi ja totesi: ”Nämä tapahtumat korostavat selvästi ongelman eurooppalaista ulottuvuutta. Pian myös Brysselistä tulee reaktio.”

Kaksi viikkoa keskeytyksen ilmoittamisen jälkeen Kreikan viranomaiset käynnistivät laajan operaation Libyasta saapuvien siirtolaisten pysäyttämiseksi ja pidättämiseksi. Rannikkovartioston alus, jonka lastina oli 247 Kreetan ja Gavdoksen edustalla merellä kiinni otettua ihmistä, rantautui Laviroon, jossa heidät siirrettiin välittömästi vastaanottokeskusten sijasta säilöönottotiloihin.

Tuolloin Plevris kirjoitti X:ssä, että ryhmällä ”ei ole oikeutta hakea turvapaikkaa, eikä heitä viedä vastaanottokeskuksiin”, ja lisäsi: ”Pidätämme heidät, panemme heidät säilöön suljettuihin tiloihin ja aloitamme heidän palauttamisprosessinsa. Viesti on selvä.”

Sähköisen valvonnan, vapaaehtoisen poistumisen kannustimien, ankarampien rangaistusten ja turvapaikkahakemusten tilapäisen keskeyttämisen yhdistelmä on yksi Kreikan maahanmuuttopolitiikan merkittävimmistä uudistuksista vuosiin, ja hallitus pitää sitä sekä kansallisen turvallisuuden toimenpiteenä että vastauksena laajempaan eurooppalaiseen haasteeseen.

Lähde: Remix News

